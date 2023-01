Na Gradskom groblju u Zadru održan je posljednji ispraćaj pjevača Massima Savića koji je preminuo prije Božića u 61. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je 23. prosinca, što je potreslo mnoge Massimove kolege i obožavatelje. Na pogreb su među prvima stigli Vjekoslava i Tonči Huljić sa sinom Ivanom, Gibonni, Neno Belan i Giuliano…

'Čuli smo se prije tri tjedna'

Njegov prijatelj i kolega Gibonni komentirao je prerani odlazak glazbenika za 24sata.hr.

"Izgubio je Zadar previše, a Hrvatska jako puno. Ja mislim da ljudi koji su kreativni, njih pamtimo po zenitu. To je malo drugačije. Nije sad samo stvar koliko je ostavio iza sebe, već koliko je još mogao dati.

On je sad bio najvitalniji. Nisam ni znao da je bio bolestan, to jest, čuli smo se prije tri tjedna. Imali smo neke planove za neku TV emisiju, i ovo mi je bio veliki šok. Kad gledaš mojim očima, on je bio u cvijetu mladosti. Ne gledaš dob prema rodnom listu nego gledaš kao koja je kreacija u tebi", zaključio je Gibo.

Massimova kći mnoge je dirnula gestom na pogrebu. Naime, nosila je tatine naočale koje je on imao na svom posljednjem koncertu u Areni Zagreb u studenome prošle godine.

Marina Tomašević: 'Znamo se više od 40 godina'

Među ožalošćenima se pojavila i pjevačica Marina Tomašević.

"Znamo se preko 40 godina, još iz doba Doriana Greya. Ja sam jako bila ponosna na njega. Stalno sam se veselila druženju s njim u Zadru. Svi putevi vode u Zadar i ovo me strašno, ali strašno šokiralo. Ni u primisli mi nije bilo da će se ovako nešto dogoditi, i to tako naglo", rekla je vidno potresena Marina, piše 24 sata.

Posljednjih je godina jako rijetko možemo vidjeti u javnosti, a onda je u lipnju 2022. godine za Slobodnu Dalmaciju otkrila da su joj "nametnuta neka čudna pravila pa ih se, bez obzira tko su, snimali nešto novo ili ne, jednostavno, po zapovijedi zaobilazi".

"I onda čini kao da smo se povukli, što nikako nismo", rekla je tada zadarska pjevačica i slikarica.

"Za sada je moja parola 'Bolje biti u miru nego u pravu', zato sam prihvatila samozatajniji život, bez svjetala pozornice jer ta svjetla više nisu ono što bi trebala biti. Da, vrijednosti i način funkcioniranja u domaćoj glazbi izgubili su veliki smisao…

Ne bih htjela ispasti patetična, ali već i ptičice na grani znaju i vide kakva estradna pravila imamo. Ja ne želim biti i nisam dio te priče", dodala je tada pa zaključila da je slikarstvo njezina prva ljubav.

"Dobila sam i status slikarice od Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Osjećam se umjetnicom, kreativnom dušom, u meni nema praznine. Uvijek nešto radim… Kreiram, pjevam, snimam, pišem, crtam, stvaram", rekla je tada.