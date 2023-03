Povodom 35 godina karijere i rasprodane dvije Arene Zlatan Stipišić Gibonni (54) dao je intervju za emisiju "Vidljivi tragovi" u kojemu je pričao o početku karijere, pjesmama, a ponešto i o sebi, obitelji i privatnom životu.

'Uzor mi je bio otac'

Pjevač je progovorio o počecima svoje karijere, o ocu koji mu je bio uzor i tome kako ljudi ne vole čuti da je uspjeh rezultat rada.

"Uzor mi je bio otac kao osoba, čovjek i radne navike. Imao sam jednog velikog prijatelja, jedan od najizvođenijih svih vremena s ovih prostora. Rekao mi je: Gibo, nemoj nikad reći da si puno radio, pričaj ljudima da si imao sreće.

Ne vole ljudi čuti da je uspjeh rezultat rada. To je skroz suprotno od odgoja mog oca koji je smatrao da je talent od Boga, ali što ćeš s njim napraviti, to je na tebi", započeo je pjevač.

"Znam puno ljudi koji su bili iznimno talentirani, ali su ostali u svojim sobama. E sad zašto je to? Bude tu i splet okolnosti, možda nemaš neku podršku od najbližih, što je jako važno. U našem zanimanju imaš nekih ljudi što ih je Bog obilato nagradio glasnicama, savršeno pjevaju. I to je sve. A onda imaju ove druge koji misle za njega, dovoze-odvoze, kupe, tješe, dadiljaju.

Tu ne vidim neki rad nego neku blagonaklonost prema nekim grlima. Imaš ljude koji su baš radili, radnike. Oliver je bio radnik, iako za sebe to nije volio reći. Imali smo to zajedničko. Ja sam dresiran od Nijemaca, iako sam Mediteranac, a on je Velolučanin, Splićanin, Mediteranac, isto dresiran od Nijemaca jer je godinama svirao tamo", nastavio je.

"Kako se uvijek zna da muzičari kasne, onda nama organizator kaže da je proba u 4 sat, a treba početi oko pet. Onda Oliver i ja dođemo u petnaest do četiri. Red, rad.

Oni te nauče. Ja sam odavde otišao ’88. i tamo sam svirao s njima. Onda uđeš u taj svijet i vidiš da i to daje rezultate, a ne samo naša domišljatost, dovitljivost, duh. Rad i red ima smisla”, komentirao je glazbenik.

'Sanja je rock n roll, prava žena'

Gibonni je progovorio i o svojoj supruzi i obitelji s troje djece. “Sanja je rock ‘n’ roll, žena prava. Imao sam sreću. Imaš emisije ‘Ljubav je na selu’ pa se upoznaju na silu. Od 4. osnovne ja nju držim na oku, i ona mene. Skoro kao na selu. Iako u gradu, ulaz do ulaza. Imao sam život bez nje, ona bez mene. Kad smo se našli, već smo sve znali", otkrio je Gibo.

"Da ste me ovo pitali 2003. g prije pojave društvenih mreža, bio bih jako iskren. Sada sam vrlo odmjeren, jer sam zgrožen koliko ljudi ne razumiju i komentiraju. Meni ljudi kažu ‘što te briga’.

Iskreno se ne mogu nositi s time. Svaka emocija koju emitiraš se ne rasprši nego nađe slično. Oduševljen sam količinom ljubavi i zgrožen količinom mržnje. Nikad nisam govorio o svom privatnom životu, a pojavom društvenih mreža još ću manje", dodao je.

"Komentari koje znam pročitati, to je demonski. Rekli su mi ne čitaj, ali ne mogu. Oduvijek smo znali da ih ima, ali ne toliko. Meni kad doma sve štima, a okolo ne štima ništa, opet sam nekako svoj i u tom cijelom kaosu nađem glavu i rep. Kad mi nešto doma ne štima, a da cijeli svijet je perfektan, ja sam cijeli izluđen čim izađem iz zgrade, nisam svoj.

Za moju ravnotežu meni je to jako važno. Sloboda mišljenja nam je dala da ljudi iznose mišljenja i znaju misliti. Ja kad se borim za slobodu mišljenja trebam promisliti i prije nego kad nešto kažem. Meni je baka Zlata govorila: O Bože, da su mi tvoje godine i moja pamet", kazao je pjevač.

Gibo se dotaknuo i vjere

Glazbenik se dotakao i kršćanskih elemenata u pjesmama: “Ja o sebi ne mislim, ali sebe propitujem. Kada pričamo o kršćanstvu, ja mislim da bi to stvarno trebalo biti temelj. Ako se čovjek ne propituje, znači da misli za sebe da je savršen. Često ljudi kažu ‘ja bih napravio sve isto’. Ja stvarno taj osjećaj nemam, da bih ja sve napravio isto.

Napravim na godišnjoj bazi tko zna koliko budalaština koje ne bih isto i krivih rečenica. I nekad što sam prešutio, pregrizao jezik, a bolje bi bilo da nisam, nego da sam iskrcao što mi je na srcu, jer su neki ljudi zaslužili, nisu ni svi krasni. Ali ne bih sve isto. Mislim da se čovjek mora preispitivati. To je jedan od najosnovnijih temelja našeg vjerovanja”.