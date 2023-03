RTL Danas se doznao da će Gibonni večeras na koncertu u zagrebačkoj Areni na pozornici ugostiti prijatelje Urbana i Nikšu Bratoša.

Zagreb je sedam godina čekao koncert Gibonnija, a obožavatelji su stigli čak Nizozemske, Slovenije i Austrije. Dva dana nakon Zagreba, ugostit će ga i Sarajevo.

Odgovaraju mu pauze

RTL je bio na generalnoj probi s Gibonnijem prije večerašnjeg koncerta pa im je otkrio zašto ne nastupa često.

"Moj je običaj da ne dolazim u grad dva puta s istim programom, malo po starinskom, tako je nekad bilo. Odrastao sam u tom duhu i meni se to jako sviđa. Opozit tome bi bilo da ideš svugdje svirati gdje te zovu. To je isto dobro, kolege to rade, svaka im čast, od toga se živi, ali ja tako ne bih", rekao je.

Dodao je i da mu duge pauze između koncerata i albuma odgovaraju. Rijetko je u medijima, ne voli se pojavljivati u javnosti, ako baš nema dobar razlog.

"Ljudsko lice je potrošna roba, bezveze je okolo naslikavati se, a nemati ništa za reći uz to, mislim da je to ustvari autogol. Čovjek misli da je to dobro, ali vjeruj meni, nije", rekao je Gibonni.

Zatim je pričao o obiteljskom životu: "Živim jedan drukčiji život, imam puno prijatelja koji nisu u glazbi, ljudi iz nekih svojih života, svjetova i tu je došlo do jednog maksimalnog opuštanja među nama."

Društvo mu pravi poznati prijatelj

Na generalnoj probi ga je iznenadio glumac i prijatelj Enes Bešlagić.

"Ne znam, evo, savjet...Ne mogu sinu dati savjet, čovječe", rekao je Gibonni, a Bešlagić je dodao: "Reci meni savjet Gibo!"

"Ti si meni dao savjet da kad se stavljaju ćevapi na gradele, da se ne okreću s lijeve i desne strane, nego da se stalno valjaju. I više mi nisu zagorili", prisjetio se Gibonni.

Glumac je otkrio kakav je Gibonni prijatelj: "On je vrlo jednostavno kompliciran lik, njega treba razumjeti kao i njegove pjesme. Imam osjećaj da se s njim iznova upoznajem, iako smo dugo i susjedi dolje u Vela Luci, on živi svoj svijet i časti nas tim svoiim svijetom."

Na nadolazećim koncertima Gibonnija će slušati više od 35 tisuća ljudi.