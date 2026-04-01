FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PODIJELILA SNIMKE /

Georgina Rodriguez pokazala dva iznimno rijetka primjerka torbica

Georgina Rodriguez pokazala dva iznimno rijetka primjerka torbica
×
Foto: Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia

Nakon što su u kolovozu 2025. objavili zaruke, Georgina i Cristiano pripremaju se za vjenčanje koje mediji već sada nazivaju događajem desetljeća

1.4.2026.
19:24
Hot.hr
Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Život Georgine Rodríguez (32), zaručnice nogometne superzvijezde Cristiana Ronalda (41), neprestano intrigira milijune pratitelja diljem svijeta. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, slavna manekenka i poduzetnica ponovno je otvorila vrata svog luksuznog doma, podijelivši seriju fotografija i videa koji oslikavaju život ispunjen obiteljskom toplinom, ali i nevjerojatnim bogatstvom.

Georgina, poznata kao jedna od najvećih svjetskih kolekcionarki Hermès torbica, pokazala je dva iznimno rijetka primjerka: maslinastozelenu Birkin torbu od krokodilske kože i Kelly torbu u jarkoj boji fuksije. Njezina kolekcija, koja se procjenjuje na više od 150 luksuznih torbi i vrijedna oko milijun dolara, predmet je divljenja u modnim krugovima. Zanimljivo je da njezina najmlađa kći Bella Esmeralda (3) već slijedi majčine korake pa je na jednoj fotografiji viđena s dvije Birkin torbice modela Kelly.

U raskošnoj vili u Saudijskoj Arabiji, koju dijeli s Ronaldom, Georgina ima čak i vlastiti ormar posvećen torbicama. Rodríguezina kolekcija, koja se može mjeriti s onima Kim Kardashian i Kylie Jenner, uključuje modele brendova poput Hermès, Gucci, Louis Vuitton i Versace.

Osobni trenuci uoči velikih događaja

Ovaj uvid u privatni život dolazi u posebno uzbudljivom razdoblju za par. Nakon što su u kolovozu 2025. objavili zaruke, Georgina i Cristiano pripremaju se za vjenčanje koje mediji već sada nazivaju događajem desetljeća. Ceremonija je zakazana za ljeto 2026., odmah nakon Svjetskog prvenstva u nogometu, na kojem se očekuje Ronaldov posljednji nastup za portugalsku reprezentaciju. Fotografije iz njihovog doma u Španjolskoj, kamo su se nedavno vratili, djeluju kao smireni predah prije nadolazećih velikih događaja.

Njezina objava nije samo prikazivanje bogatstva, već pažljivo ispričana priča o životu koji je istovremeno glamurozan, ali i duboko ukorijenjen u obiteljskim vrijednostima.

 

HermesBirkin TorbaGeorgina RodríguezChristiano Ronaldo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike