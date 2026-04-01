Georgina Rodriguez pokazala dva iznimno rijetka primjerka torbica
Život Georgine Rodríguez (32), zaručnice nogometne superzvijezde Cristiana Ronalda (41), neprestano intrigira milijune pratitelja diljem svijeta. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, slavna manekenka i poduzetnica ponovno je otvorila vrata svog luksuznog doma, podijelivši seriju fotografija i videa koji oslikavaju život ispunjen obiteljskom toplinom, ali i nevjerojatnim bogatstvom.
Georgina, poznata kao jedna od najvećih svjetskih kolekcionarki Hermès torbica, pokazala je dva iznimno rijetka primjerka: maslinastozelenu Birkin torbu od krokodilske kože i Kelly torbu u jarkoj boji fuksije. Njezina kolekcija, koja se procjenjuje na više od 150 luksuznih torbi i vrijedna oko milijun dolara, predmet je divljenja u modnim krugovima. Zanimljivo je da njezina najmlađa kći Bella Esmeralda (3) već slijedi majčine korake pa je na jednoj fotografiji viđena s dvije Birkin torbice modela Kelly.
U raskošnoj vili u Saudijskoj Arabiji, koju dijeli s Ronaldom, Georgina ima čak i vlastiti ormar posvećen torbicama. Rodríguezina kolekcija, koja se može mjeriti s onima Kim Kardashian i Kylie Jenner, uključuje modele brendova poput Hermès, Gucci, Louis Vuitton i Versace.
Osobni trenuci uoči velikih događaja
Ovaj uvid u privatni život dolazi u posebno uzbudljivom razdoblju za par. Nakon što su u kolovozu 2025. objavili zaruke, Georgina i Cristiano pripremaju se za vjenčanje koje mediji već sada nazivaju događajem desetljeća. Ceremonija je zakazana za ljeto 2026., odmah nakon Svjetskog prvenstva u nogometu, na kojem se očekuje Ronaldov posljednji nastup za portugalsku reprezentaciju. Fotografije iz njihovog doma u Španjolskoj, kamo su se nedavno vratili, djeluju kao smireni predah prije nadolazećih velikih događaja.
Njezina objava nije samo prikazivanje bogatstva, već pažljivo ispričana priča o životu koji je istovremeno glamurozan, ali i duboko ukorijenjen u obiteljskim vrijednostima.
