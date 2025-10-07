George Clooney otvoreno o konzumiranju kokaina: 'Šmrkao sam i tako to'

Američki glumac George Clooney (64) otvoreno je progovorio o svom iskustvu s drogama u mladosti. U intervjuu za magazin Esquire glumac se prisjetio razdoblja kada je eksperimentirao s kokainom i drugim supstancama.

Foto: Profimedia

"Osamdeset i druge, probao sam - šmrkao sam i tako to", rekao je Clooney, prisjećajući se vremena kada je imao svega 21 godinu. Dodao je kako mu droga, unatoč svemu, nikada nije bila veliki problem. U razgovoru je opisao i kako se u to doba društvo odnosilo prema drogama.

"Postojala je epizoda serije Taxi gdje svi šmrču. U to vrijeme, bilo je kao: 'Ne, ovo nije kao heroin. Nije ovisnost.' Ali onda je bilo kao: 'Oh, pa, zapravo je prilično je*eno loše'. Osim toga, sve je bilo pomiješano s manitolom. Dječjim laksativom. Svi bi povukli crtu i onda išli na WC", rekao je.

Foto: Profimedia

Osim kokaina, Clooney se prisjetio i jedne situacije s kolačićima koji su sadržavali marihuanu. Taj je događaj opisao kao izrazito neugodno iskustvo koje se dogodilo tijekom filmske večeri s prijateljima. Skupina je, nakon konzumacije, gledala Čarobnjaka iz Oza, uz istovremeno slušanje kultnog albuma Dark Side Of The Moon grupe Pink Floyd.

"Bili smo gotovi. Ja doslovno - mislim svi mi - bilo nas je dvadesetak u projekcijskoj dvorani, i film je završio, a mi smo sjedili tamo bez riječi, satima. Satima! Kao da je sunce izlazilo, a mi smo - to jednostavno nije moja droga", priznao je.

Foto: Profimedia

Danas Clooney vodi znatno mirniji život. U braku je s poznatom odvjetnicom Amal Clooney (47), a zajedno odgajaju blizance Alexandera i Ellu, koji imaju osam godina. Usporedio je svoj život s likom iz najnovijeg filma u kojem glumi, Jayem Kellyjem. "On je tip koji je jednostavno toliko tužan zbog svoje karijere i života, jer nije imao prijatelje i obitelj. Ja sam imao veliku sreću da to nisam morao raditi. Imao sam veliku sreću što imam sjajnu obitelj i sjajne prijatelje, a moja me djeca još uvijek vole. Mladi su", rekao je.

