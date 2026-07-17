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Gabi iz prve sezone Života na vagi uživa u ulozi majke: 'Rođena si da svijet učiniš ljepšim'

Gabi iz prve sezone Života na vagi uživa u ulozi majke: 'Rođena si da svijet učiniš ljepšim'
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Foto: RTL

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' pokazala je kako nakon borbi za zdravlje i tjelesne transformacije uživa u čarima majčinstva

17.7.2026.
18:45
Hot.hr
RTL
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Gabrijela Crnjac (34), čije je putovanje u prvoj sezoni RTL-ova showa "Život na vagi" inspiriralo tisuće ljudi diljem regije, danas proživljava svoje najljepše trenutke u životu. Svojim najnovijim objavama na društvenim mrežama ponovno je raznježila brojne pratitelje i pokazala što za nju znači istinska sreća. 

Poruka koja dira u srce

Gabrijela je u ožujku postala majka kćeri Elle, a ne skriva da je za nju svijet nakon toga dobio potpuno novi smisao. Na društvenim mrežama podijelila je intiman trenutak u kojemu mala Ella spava na njezinim prsima, a uz fotografiju je priložila dirljivu posvetu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

 

Gabi iz prve sezone Života na vagi uživa u ulozi majke: 'Rođena si da svijet učiniš ljepšim'
Foto: Instagram

 

"Najveći uspjeh u mom životu nije sve ono što sam postigla, već to što sam postala tvoja mama...", napisala je.

Iako je iza nje nevjerojatna tjelesna transformacija, Gabi je ovime jasno dala do znanja da se nijedna njezina dosadašnja pobjeda može mjeriti s donošenjem novog života na svijet. Uz još jednu preslatku fotografiju svoje mezimice, kratko je i s puno ljubavi poručila: "Rođena da svijet učiniš ljepšim."

Mir nakon životnih oluja

Nakon godina ispunjenih napornim treninzima i stalnom borbom za zdravlje, Gabi je pronašla svoju mirnu luku. Danas je njezina svakodnevica ispunjena obiteljskim trenucima, dokazujući da najljepša životna poglavlja doista dolaze onima koji nikada ne odustaju od svojih snova.

 

Gabrijela CrnjacMajčinstvoživot Na Vagi
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