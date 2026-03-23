Rodila Gabi iz 'Života na vagi': Svojoj djevojčici nadjenula je posebno ime

Gabrijela Crnjac, jedno od najupečatljivijih lica prve sezone popularnog RTL-ova showa Život na vagi, je postala mama.

Kako piše RTL.hr, na društvenim mrežama Gabi je otkrila dolazak svoje malene kćeri, Elle. Curica je rođena s 51 centimetar i nešto manje od četiri kilograma, a vijest je odmah razveselila brojne pratitelje koji su godinama pratili Gabrijelin inspirativni put.

Transformacija koja je simbol nade

Gabrijelin životni put priča je o iznimnoj snazi volje. Borba s prekomjernom težinom traje od djetinjstva, a u jednom od najtežih razdoblja vaga je pokazivala čak 225 kilograma. Gledatelji su je prvi put upoznali 2017. godine, kada je u show ušla s 183 kilograma, ali prava bitka za zdravlje nastavila se i nakon što su kamere ugašene.

Njezino putovanje uključivalo je i operaciju smanjenja želuca, koju Gabrijela uvijek opisuje kao pomoćni alat, a ne čarobno rješenje, te nekoliko zahvata uklanjanja viška kože. Kroz godine discipline, promjene prehrane i redovitih treninga, uspjela je izgubiti nevjerojatnih 137 kilograma, a danas svoju težinu održava između 88 i 90 kilograma.

Ostvarenje sna i proročanske riječi

Krajem 2025. godine, Gabrijela je javnosti podijelila sretnu vijest o trudnoći. "Osjećam se super, sve je uredu, hvala Bogu", poručila je tada za RTL.hr, otkrivši da očekuje djevojčicu koju je odlučila nazvati Ella.

Prisjetila se i gotovo proročanskih riječi voditeljice Marijane Batinić iz 2017. godine: "Da, Marijana je još tada rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam". Danas se Gabi može radovati ne samo osobnoj transformaciji, već i ispunjenju sna o vlastitoj obitelji, inspirirajući pritom sve koji prate njezinu priču.

