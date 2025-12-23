Frontmen grupe čiji je član teško ozlijeđen na božićnom domjenku se oglasio

Božićni domjenak Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb, trebao je biti prilika za druženje i slavlje, no pretvorio se u događaj koji je zbog neprimjerenog ponašanja i fizičkog sukoba privukao pažnju cijele zemlje.

Domjenak i skupština sindikata, održani su pred najmanje 460 uzvanika, a snimke koje su kasnije procurile u javnost, na kojima se vidi plesanje po stolovima, skidanje hlača i kaotična atmosfera, izazvale su val osuda.

Nakon što su se snimke proširile društvenim mrežama i portalima, postupno su se počeli oglašavati uključeni akteri. Među njima i Alen Bičević (31), vokal zagrebačke pop/rock grupe Joy, koji se javnosti obratio putem Instagrama.

Foto: @alen.bicevic Instagram

U svojoj objavi potvrdio je da je član benda zadobio teške tjelesne ozljede nakon napada nekoliko osoba koje su prisustvovale domjenku te da se nakon bolničkog liječenja oporavlja kod kuće. Naglasio je kako zbog istrage koja je u tijeku ne može iznositi dodatne detalje, ali je izrazio nadu da će nadležne institucije poduzeti potrebne korake kako bi se odgovorni sankcionirali, zahvalivši se pritom svima na porukama podrške.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u incidentu je ozlijeđeno više članova benda – nekoliko njih lakše, dok je jedan zadobio teže ozljede trupa i glave, uključujući šavove i podljeve na licu te prijelom više rebara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

30 godina karijere

Zagrebačka grupa Joy ove je godine obilježila 30 godina glazbene karijere. Bend je osnovan 1993., a pod imenom Joy djeluju od 1995. Širu popularnost stekli su krajem 1990-ih, osobito 1998. godine dolaskom Maje Šuput (46) kao vokalistice, a sudjelovali su i na Dori 1999. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li politička oluja oko Trumpa prošla? Mirjana Rakić: 'Očito je bio pažljiv u izletima'