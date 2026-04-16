IZNENADIO PRATITELJE

Fran Pujas danas izgleda neprepoznatljivo: Tetovirani mršavac pretvorio se u pravog frajera

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Zločesti dečko Fran Pujas iz Zadruge šokirao pratitelje velikom promjenom izgleda

16.4.2026.
15:37
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Bivši sudionik Zadruge, Fran Pujas (27) odavno se povukao iz javnosti, no i dalje je aktivan na društvenim mrežama gdje objavljuje fotografije iz teretane. Pokazao je rezultate napornih treninga i objasnio da je dobio na težini i mišićnoj masi. 

Dugi sati provedeni u teretani i pravilna prehrana dovela ga je do izraženije mišićne mase i snažnije građe nego prije. 

Rezultati njegovog truda vidljvi su na svakoj novoj fotografiji koju podijeli.

Njegove fotogafije posebno su se svidjele pratiteljicama koje su hvalile njegov izgled i savjetovale da nastavi trenirati jer sada izgleda puno bolje nego prije. 

"Bravoooo eeeee samo nastavi.Top!", glasio je jedan komentar, a ostatali komentari hvalili su njegovo isklesano tijelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Instagram

Fran je postao poznat zbog srpskog reality showa Zadruga, gdje je privukao pažnju ne samo ponašanjem, već i izgledom jer je njegovo lice prekriveno tetovažama. 

U show je ušao s tadašnjom djevojkom, bivšom misicom Varaždinske županije Paulom Hublin (25), no prekinuli su pred kamerama samo nekoliko dana kasnije. Filip je sada u sretnoj vezi s bivšom misicom Katarinom Mamić (29).

Život na rubu zakona

Izvan realityja, Pujas je često živio na rubu zakona. Otvoreno je govorio o konzumaciji kokaina, marihuane i ecstasyja, o boravku u zatvoru i problemima s policijom. Zbog slučaja razbojništva 2022. godine za njim je bila raspisana tjeralica. 

"Cijeli život sam odrastao na ulici, jedini način na koji sam znao zaraditi novac je bio na ulici, nebitno što i kako. Bio sam dva puta u zatvoru", ispričao je Pujas jednom prilikom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pada cijena goriva od utorka? Šušnjar: 'Očekuje se blaga korekcija...'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
