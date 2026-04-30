Fotografija koja budi nostalgiju: Evo kako su nekoć izgledale Donatella Versace i Anna Wintour

U vrijeme kada modni svijet s nestrpljenjem iščekuje Met Galu i kada svi bruje o nastavku poznatog modnog filma "Vrag nosi Pradu", jedna arhivska fotografija s Instagrama podsjetila je na snagu i nasljeđe triju najutjecajnijih žena u industriji.

Profil "versacesworld" podijelio je fotografiju koja je na jednom mjestu okupila danas 70-godišnju modnu dizajnericu i sestru Giannija Versacea Donatellu Versace, 76-godišnju modnu urednicu Annu Wintour i pokojnu Francu Sozzani (66†), talijansku novinarku i glavnu urednicu Vogue Italia, koja je dužnost obnašala od 1988. do svoje smrti 2016. godine.

Fotografija djeluje kao povijesni podsjetnik na temelje moderne mode: Donatella s njenom platinastom kosom i crnim tušem, Sozzani u sredini s prodornim pogledom, kao i Wintour s njezinim karakterističnim prepoznatljivim bobom i širokim osmijehom.

Ovaj modni podsjetnik svjedočanstvo je o eri u kojoj su ove tri žene suvereno vladale modnim svijetom, o čemu svjedoče i komentari ispod objave.

Mnogi su se s divljenjem prisjetili pokojne France Sozzani, koju je jedan korisnik nazvao "kraljicom", dok je drugi duhovito primijetio: "Reći ću svojoj djeci da su ovo Charlijevi anđeli".

Korisnik koji stoji iza profila, Temuka, u opisu je pojasnio kako je, čekajući Met Galu i premijeru filma "Vrag nosi Pradu", odlučio zaviriti u svoju arhivu fotografija, gdje je i pronašao ovu fotografiju koja je mnoge vratila u vremena o kojima danas razmišljamo s nostalgijom.

