FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOLJA VREMENA /

Fotografija koja budi nostalgiju: Evo kako su nekoć izgledale Donatella Versace i Anna Wintour

Fotografija koja budi nostalgiju: Evo kako su nekoć izgledale Donatella Versace i Anna Wintour
×
Foto: SGP/Sipa USA/Profimedia

U svijetu visoke mode, gdje trendovi dolaze i prolaze, neke figure poput Anne Wintour, Donatella Versace i Franca Sozzani, ostaju trajni simboli utjecaja i vizije

30.4.2026.
15:07
Hot.hr
SGP/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U vrijeme kada modni svijet s nestrpljenjem iščekuje Met Galu i kada svi bruje o nastavku poznatog modnog filma "Vrag nosi Pradu", jedna arhivska fotografija s Instagrama podsjetila je na snagu i nasljeđe triju najutjecajnijih žena u industriji.

Profil "versacesworld" podijelio je fotografiju koja je na jednom mjestu okupila danas 70-godišnju modnu dizajnericu i sestru Giannija Versacea Donatellu Versace, 76-godišnju modnu urednicu Annu Wintour i pokojnu Francu Sozzani (66†), talijansku novinarku i glavnu urednicu Vogue Italia, koja je dužnost obnašala od 1988. do svoje smrti 2016. godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Temuka (@versacesworld)

Fotografija djeluje kao povijesni podsjetnik na temelje moderne mode: Donatella s njenom platinastom kosom i crnim tušem, Sozzani u sredini s prodornim pogledom, kao i Wintour s njezinim karakterističnim prepoznatljivim bobom i širokim osmijehom.

Ovaj modni podsjetnik svjedočanstvo je o eri u kojoj su ove tri žene suvereno vladale modnim svijetom, o čemu svjedoče i komentari ispod objave.

Mnogi su se s divljenjem prisjetili pokojne France Sozzani, koju je jedan korisnik nazvao "kraljicom", dok je drugi duhovito primijetio: "Reći ću svojoj djeci da su ovo Charlijevi anđeli".

Korisnik koji stoji iza profila, Temuka, u opisu je pojasnio kako je, čekajući Met Galu i premijeru filma "Vrag nosi Pradu", odlučio zaviriti u svoju arhivu fotografija, gdje je i pronašao ovu fotografiju koja je mnoge vratila u vremena o kojima danas razmišljamo s nostalgijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi smo zavirili u novu kolekciju Igora Djuge

Donatella VersaceAnna WintourVogue
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike