Povijesne promjene Met Gale: Imamo nove glavne donatore, a legenda odlazi nakon 37 gdoina

Najglamurozniji modni događaj godine, Met Gala, ulazi u razdoblje velikih promjena. Nakon gotovo četiri desetljeća, organizaciju više neće voditi Anna Wintour (76), modna urednica i dugogodišnja miljenica modne industrije, a već je potvrđena i nova tema, novi koncept izložbe i novi glavni donatori.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez prvi put imaju ključnu ulogu

Ovoga puta u središte pozornosti dolaze Jeff Bezos (61), osnivač Amazona, i njegova supruga Lauren Sanchez (56), televizijska voditeljica i filantropkinja, koji će prvi put sudjelovati kao glavni donatori događaja. Njihova veza s Met Galom traje tek kratko – prvi put su se zajedno pojavili na kultnim stepenicama 2024. godine, gdje je Sanchez zablistala u haljini Oscara de la Rente inspiriranoj temom “The Garden of Time”.

Sada će njihov doprinos biti znatno veći, budući da preuzimaju važnu donatorsku ulogu u jednom od najprestižnijih događaja modnog svijeta.

Nova tema: ‘Costume Art’

Za sljedeće izdanje odabrana je tema “Costume Art”, potvrdio je Vogue. Tema prati istoimenu izložbu koja će biti postavljena u muzeju od 10. svibnja 2026. do 10. siječnja 2027. Izložba će, kao i uvijek, biti usko povezana s izgledima i kreacijama koje će se pojaviti na crvenom tepihu.

Kako Met Gala financira Institut za kostime Met, i ovo se izdanje smatra humanitarnim događajem, a održat će se 4. svibnja iduće godine.

Nakon 37 godina – novo vodstvo

Nakon što je početkom godine odstupila s pozicije glavne urednice Voguea, Anna Wintour predala je organizaciju svoje nasljednici, Chloe Malle (40), novoj glavnoj urednici Voguea. Ovo će biti prvi put nakon 37 godina da Wintour nije na čelu jedne od najvećih modnih svečanosti na svijetu.

Nova urednica tako preuzima zadatak voditi događaj koji je desetljećima oblikovao modnu scenu i postavljao trendove globalnog crvenog tepiha.

