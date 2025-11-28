FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAĐA? /

Fanovi tvrde da je hit Nataše Bekvalac 'Mama' zapravo obrada grčke pjesme 'Ena'

Fanovi tvrde da je hit Nataše Bekvalac 'Mama' zapravo obrada grčke pjesme 'Ena'
×
Foto: Nikola Babić

Tvrdnja je izazvala burne reakcije

28.11.2025.
11:07
Hot.hr
Nikola Babić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Nataša Bekvalac (45), jedna od najpopularnijih glazbenica na regionalnoj sceni, posljednjim je albumom izazvala veliki interes javnosti. Njezine nove pjesme tjednima su dominirale trending listama, a publika je posebno brzo prihvatila numeru “Mama”, koja je postala jedan od najslušanijih singlova s albuma.

Pojavila se tvrdnja na društvenim mrežama

Ipak, ovih je dana na društvenoj mreži X osvanula objava koja je izazvala lavinu komentara. Jedan korisnik tvrdi da je pjesma “Mama” zapravo obrada grčkog hita “Ena”, koju izvodi grčka pjevačica Peggy Zina (50), prenosi Mondo.rs.

“Ne znam jeste li primijetili da je pjesma ‘Mama’ obrada pjesme ‘Ena’. Nakon 20 godina naši kompozitori i dalje ne mogu smisliti nešto originalno”, napisao je korisnik X-a, što je potaknulo burnu raspravu.

Podijeljena mišljenja publike

Reakcije su se brzo nizale – dok jedni smatraju da je melodijska linija doista slična, drugi tvrde da usporedba nije precizna. Prema njihovim riječima, pojedine pjesme domaćih izvođača, poput “Znam ja” koju izvode Vesna Đukić i Đole Đoganović te “Stena” koju pjeva Stoja Novaković (53), zvuče još bliže originalnoj grčkoj skladbi.

Rasprava se i dalje širi

Iako se pjevačica zasad nije oglasila, usporedbe i komentari nastavljaju stizati, a video koji spaja obje pjesme već je postao viralan na društvenim mrežama. Čini se da će se ova rasprava još neko vrijeme zadržati među fanovima domaće i grčke glazbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatima smetaju stranci, Indijac: 'S tinejdžerima sam imao loše iskustvo'

Nataša BeklavacMamaPjesmaKrađa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRAĐA? /
Fanovi tvrde da je hit Nataše Bekvalac 'Mama' zapravo obrada grčke pjesme 'Ena'