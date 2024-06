Novinarka Fani Stipković (41) uskoro će sa suprugom Fernandom Hierrom i njihovim zajedničkim sinom preseliti iz Guadalajare u Saudijsku Arabiju.

Hierro, bivši nogometaš i menadžer meksičkog kluba Deportivo Guadalajara, dobio je posao sportskog direktora saudijskog kluba Al-Nassr, za koji je ugovor potpisao Cristiano Ronaldo.

Njihova obitelj preselit će se u grad Rijad, a strani mediji ističu da će im susjedi biti Ronaldo i Georgina Rodriguez, koji su s obitelji ondje preselili 2023. godine.

Inače, Fani i Fernando upoznali su se tijekom intervjua koje je ona tada kao sportska novinarka vodila s bivšim nogometašem.

Vjenčali su se u rujnu prošle godine na intimnoj ceremoniji u Meksiku sa svega 12 uzvanika, a 30. listopada rodio im se sin kojem su dali ime Nicolas Valentin.

Sretna što je postala majka

Nedavno se Fani prisjetila emotivnog trenutka, kad je na svijet donijela svog sina.

"I onda je Bog namjestio da upoznam čovjeka svog života s kojim sam dobila dijete. Danas, sutra da nisam zadovoljna u braku ne bih imala strah otići jer sam dugo stvarala život prije njega i želim uvijek graditi život", rekla je tada pa nadodala:

"Sa mnom je bio muž i puno mi je pomoglo što je on bio uz mene i držao me za ruku. Ne postoje riječi koje bi mogle opisati osjećaj kad smo ugledali našeg anđela. Samo me preplavila čista ljubav", zaključila je.

