E ovo se zove prirodna ljepota: Fani Čapalija i 32 godine nakon izbora osvaja svojim izgledom

Jedna od najljepših Hrvatica, Fani Čapalija (50), posljednjom je objavom na Instagramu ponovno oduševila pratitelje i podsjetila na tople, bezbrižne dane. Iako kalendarski duboko u jeseni, bivša misica pokazala je da ljetno raspoloženje za nju nema rok trajanja.

Na fotografiji, za koju je kao lokaciju naveden Split, Fani pozira u jednostavnoj bijeloj kombinaciji koja savršeno ističe njezinu preplanulu put. Uz objavu je kratko poručila: "4 ever summer mood" (Zauvijek ljetno raspoloženje).

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a ispod fotografije su se odmah zaredali brojni komplimenti i emotikoni srca. "Uvik prelipa", "Predivna si", "Ljepotica", samo su neki od komentara koji potvrđuju koliko je Fani i danas omiljena u javnosti.

Inače, Godine 1993. osvojila je titulu najljepše Hrvatice, a na svjetskom natjecanju za Miss ušla je u top pet najljepših žena svijeta. Mnogi je pamte po kultnoj rečenici: 'It's OK! Naime, sutkinju na natjecanju za Miss svijeta zanimalo je što Fani misli o dijelu natjecanja koje uključuje nošenje kupaćih kostima. Danas Fani živi povučeno na Čiovu, nedaleko od Trogira.

