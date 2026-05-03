Evo što se događalo trenutke prije skoka bivše predsjednice: Svi uglas vikali 'Polar plunge!'

Pustolovina bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović (58) na Antarktiku, koja se odvila još u siječnju, ponovno je postala vruća tema na društvenim mrežama. Iako su fotografije s pingvinima i snimka njezinog "polarnog skoka" u ledeno more već tada obišle regiju, poznati putopisac i influencer Kristijan Iličić sada je podijelio dosad neviđeni materijal.

'Tko živ, a tko mrtav' u ledenom prostranstvu

Pothvat koji je izazvao toliko rasprava svojevrsni je ritual za posjetitelje najhladnijeg kontinenta i vrhunac svake antarktičke ekspedicije. Sam Iličić nije krio oduševljenje hrabrošću bivše predsjednice. "Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala kako izgleda pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici - ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve", napisao je u svojoj prvotnoj objavi, naglasivši kako je to trenutak koji se pamti cijeli život.

Da je atmosfera bila vesela i puna adrenalina, unatoč temperaturi, svjedoči i poruka koju je Grabar-Kitarović objavila prije samog skoka. "Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Vidjet ćemo danas popodne, tko živ, a tko mrtav", našalila se tada, dajući naslutiti kakav ih izazov čeka.

Pustolovina na kraju svijeta

Osim adrenalinskog skoka, putovanje je bilo ispunjeno jedinstvenim iskustvima. Na objavljenim fotografijama vidi se kako bivša predsjednica, odjevena u ekspedicijsku opremu, uživa u šetnjama s pingvinima, vožnji motornim saonicama i nestvarnim pejzažima antarktičke obale. Avantura je organizirana preko putničke agencije Kristijana Iličića, specijalizirane za takve zahtjevne destinacije. Kako navode mediji, cijena ovog ekskluzivnog aranžmana iznosila je 16.990 eura po osobi.

