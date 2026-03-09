Sad je sigurno da je ljepota nasljedna: Evo kako izgleda majka Sandre Bagarić

Omiljena domaća operna pjevačica Sandra Bagarić je sa svojih gotovo devedeset tisuća pratitelja podijelila seriju fotografija nastalih u Sarajevu, gdje je uživala u sunčanom danu u najboljem mogućem društvu, onom svoje majke Lidije.

Uz fotografije na kojima poziraju nasmijane s prepoznatljivom Vijećnicom u pozadini, kratko je i jasno poručila što joj ovaj trenutak znači: "Šetnja s majkom i druženje, neprocjenjivo".

Za Sandru, koja je rođena u Zenici, posjet Bosni i Hercegovini uvijek ima posebnu težinu i predstavlja povratak korijenima, što njezini pratitelji iznimno cijene. Ovaj posjet Sarajevu iskoristila je za stvaranje dragocjenih uspomena pokazavši da su joj obiteljske veze na prvome mjestu.

Ova dirljiva objava iz Sarajeva još je jedan dokaz da Sandra Bagarić uspješno balansira između zahtjevne karijere i privatnog života, uvijek pronalazeći vrijeme za ono najvažnije.

Foto: Marko Juric/PIXSELL

Nitko ne može osporiti sličnost

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara koji su slavili ljepotu obiteljske ljubavi i grada Sarajeva. Mnogi su istaknuli koliko ih je prizor raznježio.

"Žena koja hoda kroz gradove i prosipa radost i osmijehe svuda kud prođe. Velika sarajevska duša", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi ostavljali poruke poput "Pozdrav za predivne Sarajke" i "Dvije lijepe, sretne žene. Dame".

Iako uživa u zasluženom odmoru, Sandra Bagarić i dalje je iznimno aktivna na profesionalnom planu.

Kao dugogodišnja članica ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, nastavlja oduševljavati publiku u popularnim predstavama. Nedavno je, u veljači ove godine, zabilježila i zapažen nastup na koncertno-poetskoj večeri "Pod kazališnim nebom" u Krapini.

Njezina posvećenost zdravom načinu života i filozofiji "prirodnog starenja", o čemu često govori, savršeno se ogleda u ovakvim opuštenim trenucima koji joj, očito, daju energiju za sve poslovne izazove.

