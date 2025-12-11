FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUKOB IDEALA /

Eurovizijski pobjednik Nemo odlučio vraća nagradu, evo koji je razlog

Eurovizijski pobjednik Nemo odlučio vraća nagradu, evo koji je razlog
×
Foto: Sander Koning/afp/profimedia

Nemo je obećao da će vratiti trofej EBU-u u Ženevi

11.12.2025.
22:11
Hina
Sander Koning/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Švicarski pobjednik Eurovizije 2024., Nemo, odlučio je vratiti nagradu u znak prosvjeda zbog sudjelovanja Izraela na tom natjecanju iduće godine, a kao razlog je naveo izraelsku vojnu operaciju u Pojasu Gaze.

"Nije riječ o pojedincima ili umjetnicima", objavio je 26-godišnji umjetnik na Instagramu. "Riječ je o činjenici da se to natjecanje opetovano koristilo kako bi se uljepšalo imidž države optužene za teške zločine".

Nemo je napomenuo da je UN-ovo istražno povjerenstvo zaključilo da su izraelske vlasti i snage sigurnosti počinile genocid u Pojasu Gaze od početka rata u listopadu 2023.

Sukob vrijednosti

Prema organizatorima Eurovizije, natjecanje se zauzima za jedinstvo, uključenost i dostojanstvo, istaknuo je. A sudjelovanje Izraela pokazuje da postoji "jasan sukob između tih ideala" i odluka Europske radiodifuzijske unije (EBU), dodao je.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova kategorički je odbacilo zaključke UN-ova povjerenstva i optužilo Hamas da ima genocidne namjere protiv Izraela.

Eurovizijski pobjednik Nemo odlučio vraća nagradu, evo koji je razlog
Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Bojkot diljem zemalja

Članovi EBU-a prošli su tjedan na sastanku u Ženevi otvorili put za sudjelovanje Izraela na natjecanju za pjesmu Eurovizije iduće godine. Televizijske kuće iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda zbog toga planiraju bojkotirati natjecanje. Natjecanje za pjesmu Eurovizije, 70. zaredom, održat će se u svibnju 2026. u Beču.

Nemo je obećao da će vratiti trofej EBU-u u Ženevi: "Ako se vrijednosti koje slavimo na pozornici ne žive izvan nje, tada čak i najljepše pjesme postaju besmislene", zaključio je.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Četiri europske zemlje zbog Izraela neće sudjelovati na Euroviziji: 'Ljudi umiru i gladuju'

EurovisionEurovizijaNemoIzrael
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SUKOB IDEALA /
Eurovizijski pobjednik Nemo odlučio vraća nagradu, evo koji je razlog