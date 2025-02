Etno sastav LELEK objavio hrvatsku verziju pjesme za Doru: Fanovi oduševljeni

Etno sastav LELEK izazvao je veliko zanimanje objavom isječka hrvatske verzije pjesme "The Soul of My Soul", kojom će se natjecati na Dori 2024. Njihovi obožavatelji brzo su reagirali, i izrazili želju da grupa na pozornici otpjeva upravo tu verziju. Ubrzo su članovi grupe potvrdili da su podnijeli zahtjev HRT-u i sada čekaju službeni odgovor.

Hrvatska verzija pjesme nosi emotivne stihove: "Prodali ste naše snove, svatko zna, neka zna. Slomljena su krila, al' nas nije strah da smo prah. Zemlja drhti, zadnjeg puta čuje se naša bol. Zašto mi otimaš dom". Ovi su stihovi tematski drugačiji od engleskog originala, što potencijalno može biti kršenje pravila Dore.

Prema pravilima Dore, izvođači su obvezni izvesti pjesmu u verziji u kojoj su je prijavili. Bez odobrenja organizatora, ključni elementi poput jezika ne smiju se mijenjati, kako bi se osigurala transparentnost natjecanja.

Odluka HRT-a očekuje se uskoro, budući da se polufinalne večeri Dore održavaju 27. i 28. veljače u Opatiji. Pobjednika koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Baselu saznat ćemo 2. ožujka. Hoće li LELEK dobiti priliku otpjevati pjesmu na hrvatskom, ostaje neizvjesno.

