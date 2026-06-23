'Zvijer' od 175 kilograma: Ervin iz Big Brothera ponovno šokirao nevjerojatnom transformacijom

Ervin Mujaković (33), Sarajlija kojeg se publika sjeća kao jednog od najzgodnijih stanara regionalnog "Big Brothera", danas izgleda potpuno drugačije. Svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je skrenuo pozornost na svoju dramatičnu fizičku transformaciju, pozirajući u jednom od najluksuznijih hotela na slovenskoj obali.

U kratkom opisu fotografije na kojoj pozira u bazenu, Mujaković je ponosno istaknuo: "Impresivnih 175kg". Ova brojka sažima put koji je prešao od reality zvijezde vitke linije do sportaša čiji je izgled sada u stilu "strongmana", s fokusom na sirovu snagu i masu.

Nevjerojatna transformacija

Mnogi koji ga pamte iz dana televizijske slave ostali su iznenađeni njegovim novim izgledom. Ipak, ova promjena nije došla preko noći niti je rezultat hira. Mujakovićeva transformacija uslijedila je nakon teške ozljede leđa, odnosno diskus hernije, koju je zadobio 2022. godine. Zbog ozljede je mjesecima bio gotovo nepokretan, što ga je natjeralo da u potpunosti promijeni svoj pristup treninzima i životnim navikama. Umjesto definiranih mišića, cilj je postala ekstremna snaga, a vaga je na kraju pokazala nevjerojatnih 175 kilograma, što on danas s ponosom ističe. Prije ulaska u svijet realityja, Mujaković je radio kao fitness instruktor, a sportska disciplina oduvijek je bila dio njegova života.

Zaručio bivšu Miss Slovenije

Podsjetimo, Ervin se u travnju ove godine, samo dva mjeseca prije ove objave, zaručio s bivšom Miss Slovenije. Njegova zaručnica uspješna je poduzetnica u svijetu estetike i kozmetike, a par očito zajedno uživa u plodovima svoga rada.