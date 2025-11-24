Erika Kirk iskreno u emisiji: ‘Molila sam se Bogu da sam trudna kad je Charlie ubijen‘

Erika Kirk (37) udovica nedavno preminulog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka i izvršna direktorica njegove organizacije Turning Point USA, ponovno je javno progovorila o atentatu svog supruga, ogromnom gubitku, ali i o svojem privatnom životu. U emisiji "The Megyn Kelly Show" ispričala je kako se "molila Bogu" da je trudna u trenutku kada je na njezina supruga u saveznoj državi Utah izvršen atentat tijekom edukativnog događaja za studente koji je organizirao Trumpov suradnik.

"Željeli smo imati četvero djece", prisjetila se. "Molila sam se Bogu da sam trudna kad je ubijen. Pomislila sam: ‘Bože, to bi bio najveći blagoslov usred ove katastrofe’", dodala je. Erika i Charlie vjenčali su se 2021. godine, a već imaju dvoje djece, kćer i sina. U razgovoru je istaknula kako su se oboje radovali širenju obitelji prije njegove smrti.

PREVIEW: @MrsErikaKirk opens up about kids with Charlie:



"We wanted to have four. And I was praying to God that I was pregnant when he got murdered... That would be the ultimate blessing out of this catastrophe. Now when I see young couples I tell them 'please don't put it… pic.twitter.com/vC1QQjCrrz — The Megyn Kelly Show (@MegynKellyShow) November 24, 2025

"Kad danas vidim mlade parove, poručim im: ‘Molim vas, nemojte odgađati.’ Posebice ako ste mlada žena. Nemojte to stavljati na čekanje, karijeru uvijek možete graditi i kasnije, uvijek se možete vratiti na posao. Ali rađanju djece ne možete se samo tako vratiti. A djeca odrastaju tako brzo...", poručila je Erika u emisiji sa suzama u očima.

Podsjetimo, Erika Kirk, koja je diplomirana politologinja, preuzela je vodstvo organizacije Turning Point USA nakon smrti svoga supruga.

