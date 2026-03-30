Enrique Iglesias pokazao 'supermoći' svog najmlađeg sina: Dirljivi trenutak osvojio internet

Globalna glazbena zvijezda Enrique Iglesias (50), poznat po svojim energičnim nastupima i hitovima koji su osvojili svjetske ljestvice, nedavno je sa svojim obožavateljima podijelio potpuno drugačiju, intimnu stranu svog života. U dirljivoj objavi na Instagramu, pjevač je pokazao nježan trenutak sa svojim najmlađim djetetom.

'Redateljice' Lucy i Mary i nova zvijezda obitelji

Video prikazuje pjevača kako se u sunčanom dvorištu igra s malenim sinom. Sjedeći na travi, Enrique nježno, ali sigurno podiže bebu na noge, dok se izvan kadra čuje ushićeni ženski glas, vjerojatno glas njegove dugogodišnje partnerice Ane Kurnjikove (44), kako uzvikuje: "Hoda!" Vrhunac videa je trenutak kada Iglesias, glumeći da govori u ime sina, dubokim glasom izgovara: "Imam supermoći."

Foto: Profimedia

Šarmantan detalj koji je oduševio pratitelje je opis objave: "Režirale Lucy i Mary." Iglesias se time referira na svoje osmogodišnje blizanke, koje su očito nadgledale snimanje. Poznati po tome što svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti, Iglesias i Kurnjikova rijetko dijele ovakve trenutke.

Ljubav koja traje desetljećima i vesela šesteročlana obitelj

Ovaj rijedak uvid u njihov obiteljski život posebno je dragocjen jer je par poznat po tome što svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti. Ljubavna priča Enriquea i Ane jedna je od najdugovječnijih na svjetskoj sceni. Upoznali su se davne 2001. godine na snimanju spota za njegov hit "Escape" i od tada su nerazdvojni. Kroz godine su stvorili pravu obiteljsku oazu. Njihovu veselu obitelj čine osmogodišnji blizanci Lucy i Nicholas, šestogodišnja kći Mary te najmlađi član, sin Romeo, koji im se pridružio krajem 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Procesije s maslinovim grančicama diljem Hrvatske: Posebno svečano u zagrebačkoj katedrali