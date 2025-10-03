Emotivni oproštaj Mile Elegović od bivšeg supruga: 'Moj Cobra…'

Mila Elegović (55), glumica i pjevačica, oprostila se od bivšeg supruga Ivana Balića Cobre, jednog od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa, koji je preminuo u 83. godini života. Emotivnom objavom na Instagramu Mila je podijelila tugu zbog gubitka čovjeka koji je, unatoč razvodu, ostao njezin životni oslonac.

"Otišao je moj Cobra... moj muž, moj partner, moje sve...", napisala je Mila uz Cobruovu fotografiju, koju je podijelila s pratiteljima.

Ljubav koja nije nestala

Podsjećamo, Mila i Cobra bili su u braku 11 godina, a iako su se razveli 2006., njihova povezanost nikada nije nestala. Njihov odnos ostao je primjer prijateljstva, podrške i međusobnog poštovanja, što su nerijetko pokazivali i kroz zajedničke umjetničke projekte.

Također, upravo je Milina fotografija krasila plakat za ovogodišnju izložbu "75 godina u oku kamere", postavljenu u Kazalištu Komedija, gdje je Mila članica ansambla. Fotografiju je snimio Cobra, čime je njihova zajednička priča dobila još jedno posebno poglavlje.

