Emotivni oproštaj Mile Elegović od bivšeg supruga: 'Moj Cobra…'

Foto: Josip Regovic/pixsell

Bivši supružnici ostali su bliski do samog kraja

3.10.2025.
22:32
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
Mila Elegović (55), glumica i pjevačica, oprostila se od bivšeg supruga Ivana Balića Cobre, jednog od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa, koji je preminuo u 83. godini života. Emotivnom objavom na Instagramu Mila je podijelila tugu zbog gubitka čovjeka koji je, unatoč razvodu, ostao njezin životni oslonac.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mila Elegović (@elegoviceva)

"Otišao je moj Cobra... moj muž, moj partner, moje sve...", napisala je Mila uz Cobruovu fotografiju, koju je podijelila s pratiteljima.

Ljubav koja nije nestala

Podsjećamo, Mila i Cobra bili su u braku 11 godina, a iako su se razveli 2006., njihova povezanost nikada nije nestala. Njihov odnos ostao je primjer prijateljstva, podrške i međusobnog poštovanja, što su nerijetko pokazivali i kroz zajedničke umjetničke projekte.

Emotivni oproštaj Mile Elegović od bivšeg supruga: 'Moj Cobra…'
Foto: Andrej Kreutz/pixsell

Također, upravo je Milina fotografija krasila plakat za ovogodišnju izložbu "75 godina u oku kamere", postavljenu u Kazalištu Komedija, gdje je Mila članica ansambla. Fotografiju je snimio Cobra, čime je njihova zajednička priča dobila još jedno posebno poglavlje.

Mila ElegovićIvan Balić Cobra
