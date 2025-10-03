Preminuo je Ivan Balić Cobra, jedan od najvažnijih hrvatskih fotografa

Ivan Balić Cobra, jedan od najprepoznatljivijih modnih fotografa u Hrvatskoj te dugogodišnji sudionik rock scene bivše države, preminuo je danas, 3. listopada 2025. u 83. godini života, priopćili su iz Kazališta Komedija.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Život iza objektiva

Rođen u Zagrebu, Cobra je studirao fotografiju u školi primijenjene umjetnosti, potom se usavršavao u Münchenu i Hamburgu. Tijekom karijere radio je za prestižne brendove poput Enrica Coverija, Varteksa, Lisce, Coca-Cole i drugih. Njegove fotografije objavljivane su u domaćim i međunarodnim magazinima. Uz to, bavio se kazališnom fotografijom, posebno s Kazalištem Komedija, u kojemu je ovoga svibnja održana izložba njegovih radova iz predstava.

Balić je bio član brojnih umjetničkih i fotografskih udruga: ULUPUH, HZSU, HND, FEP, PP of E i WCPP.

Foto: Andrej Kreutz/pixsell

Glazbeni kulturni trag

Osim u vizualnim umjetnostima, Cobra je ostavio trag i u glazbi. U mladosti je svirao i pjevao u legendarnim bendovima Bijele strijele i Roboti, smatranima pionirima rock pokreta na ovim prostorima.

Oproštaj i sjećanje

Posljednji ispraćaj Ivana Balića Cobre održat će se u utorak, 7. listopada 2025. u 14:00 sati, na zagrebačkom krematoriju, objavljeno je iz Komedije.

