Kraljica Hrvatske Ema Helena za Net.hr: 'Vrijeme je da prestanemo žene stavljati u 'kategorije'

Nova najljepša Hrvatica, Ema Helena Vičar (23), na prvi pogled utjelovljuje klasičnu titulu Miss, no već nakon nekoliko minuta razgovora postaje jasno da njezina priča nadilazi okvire ljepote. Među 15 djevojaka izborila je krunu na nacionalnom izboru i sada je pred njom daleko veća pozornica – svjetska scena i 73. izdanje izbora Miss World, najstarijeg i jednog od najutjecajnijih natjecanja te vrste koji će se ove godine održati u Vijetnamu. No umjesto glamura u prvom planu, Ema naglašava disciplinu, obrazovanje i odgovornost koju nosi predstavljanje Hrvatske. Uoči odlaska na svjetski izbor, razgovarali smo s njom o pripremama koje nadilaze fizički izgled, novostečenoj vidljivosti, ambicijama izvan modne piste i životu koji se, unatoč tituli, – kako sama kaže – nije suštinski promijenio.

Kako izgledaju pripreme za Miss svijeta? Osjećate li veći pritisak sada nego prije natjecanja u Hrvatskoj?

Pripreme su puno više od fizičkog izgleda i mislim da se to često podcjenjuje. Miss Hrvatske za Miss Svijeta uključuje određene kategorije: Intervju: Ocjenjivanje komunikacijskih vještina i osobnosti. Sport (Sport & Fitness): provjera fizičke spremnosti i timskog duha. Talent: prezentacija posebnih vještina (ples, pjevanje, sviranje...). Top Model: prezentacija modnog hoda i držanja. Head-to-Head Challenge: izravni razgovori, eseji na teme iz svjetske problematike, predstavljanje osobne vizije. Multimedija: aktivnost i promocija na društvenim mrežama. Miss World Beauty with a purpose: humanitarno djelovanje Pripremam se za sve. Kada je riječ o multimediji - na Instagramu vodim kalendar važnih svjetskih datuma kako bi osvijestila javnost. Fokusiram se na treninge, zdravu prehranu i općenito zdrav način života, ali jednako radim i na javnom nastupu, komunikaciji na engleskom jeziku i općoj kulturi. Na svjetskoj razini predstavljaš cijelu zemlju, tako da su komunikacija, znanje i samopouzdanje puno važniji od samog izgleda.

Naravno da postoji određeni pritisak jer sada predstavljam Hrvatsku pred cijelim svijetom, ali ja to ne bih nazvala pritiskom nego odgovornošću. Razlika je velika jer pritisak te može kočiti, dok te odgovornost motivira da daš najbolje od sebe. Mislim da sam kroz Miss Hrvatske već prošla jedno veliko iskustvo koje pripremilo za ono što dolazi.

Kako izgleda vaš dnevni režim prehrane tijekom priprema? Jeste li morali uvesti neke velike promjene u prehrani?

Moja prehrana se uvijek temelji na balansu, bez obzira na to čeka li me izbor ili ne, jer zdravo tijelo je nešto što imamo za cijeli život. Mislim da se žene u javnom prostoru prečesto svode na pitanje prehrane i izgleda, kao da je to najvažnije, a zapravo se radi o puno širem pristupu zdravlju. Također je ogroman fokus na dijetama što, često primijetim, vodi u nezdrav odnos prema hrani. Ne držim stroge dijete, ali pazim što unosim. Jedem puno voća, povrća i proteina, ne pijem kavu i fokusiram se na hidrataciju i uživanju u hrani. No, pojedem i krafnu i čokoladu u umjerenim količinama i trudim se isprobati što više jela iz drugih država možda neobičnih kod nas. Nije kod mene bilo nekih drastičnih promjena, više se radi o disciplini i dosljednosti. Ne vjerujem u ekstremne dijete, nego u balans i zdrav odnos prema tijelu, jer je to dugoročno jedini održiv način za ''fit'' tijelo.

Koliko vam se život promijenio nakon pobjede? Kako se nosite s povećanom pažnjom javnosti i medija?

Život mi se najviše promijenio u smislu prilika i odgovornosti. Odjednom imaš puno veću vidljivost i ljudi prate sve što radiš, ali moram reći da sam na to već donekle navikla jer sam od svoje 14. godine prisutna na YouTube-u i društvenim mrežama. Ipak, važno mi je naglasiti da se nije promijenilo ono tko sam kao osoba. Svu tu pažnju doživljavam kao dio posla i nešto što dolazi uz ovu titulu. Trudim se ostati prizemljena i fokusirana na svoje ciljeve, a ne izgubiti se u svemu tome. Cilj mi je trenutačno završiti visoko obrazovanje. Trenutačno pohađam master studij Luxury Brand Managementa na International University of Monaco. Završila sam studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing. Obrazovanje mi je na prvom mjestu.

Poznato je i da imate svoj biznis. Možete li nam reći nešto više o svom modnom brendu?

Moj brend temelji se na prodaji vintage, odnosno second-hand bundi. Ideja je nastala iz želje da spojim luksuz i održivost, jer vjerujem da moda ne mora uvijek značiti proizvodnju novih stvari. Sve radim sama, od nabave do komunikacije s kupcima i marketinga na društvenim mrežama. Cilj mi je pokazati da moda može biti luksuzna, ali i odgovorna, i da ne mora uvijek značiti proizvodnju novih stvari. Brza moda danas donosi tone otpada, a poliesterski materijali nisu biorazgradivi u okolišu.

Tko je po vašem mišljenju najbolje odjevena Hrvatica?

Ne bih izdvajala samo jednu osobu jer mislim da svatko ima svoj stil i ono što ga čini posebnim. Za mene je najbolje odjevena ona koja ima svoj stil i ne pokušava biti kopija nekog drugog.

Koliko su vam društvene mreže važne u karijeri?

Društvene mreže su mi važne jer su danas jedan od glavnih kanala komunikacije i poslovanja, i kroz njih gradim svoj osobni brend. Društvene mreže su mi alat, ali ne nužno i vrijednost same po sebi. Mogu biti jako korisne ako ih koristiš pametno, ali mislim da je opasno kada postanu jedini kriterij uspjeha ili samopouzdanja.

Česta predrasuda je da manekenke vole nogometaše. Što mislite o tome? Možete li se zamisliti u vezi s profesionalnim sportašem?

To je jedan od tipičnih stereotipa koji se stalno ponavlja, ali zapravo nema smisla. Takva pitanja često svode žene na to s kim su u vezi, umjesto na to tko su, što rade i što su same postigle. Ne biram ljude po zanimanju nego po karakteru, ambiciji i vrijednostima. Mislim da je vrijeme da prestanemo žene povezivati s određenim tipovima muškaraca kao da je to neki obrazac. Netko može biti profesionalni sportaš, ali ako nema ambicije ili poštovanja prema ženama, to ništa ne znači. Isto tako, netko tko nije javna osoba može imati sve ono što smatram važnim. Mogu se zamisliti s bilo kim tko je izgrađena osoba, tko radi na sebi i ima svoje ciljeve, bez obzira na to čime se bavi. Mislim da je vrijeme da prestanemo žene stavljati u određene “kategorije” i povezivati ih s određenim tipovima muškaraca kao da je to neko pravilo. Na kraju dana, svatko bira partnera prema onome što njemu osobno odgovara, a ne prema stereotipima.

Jeste li zaljubljeni? I kakav muškarac može osvojiti vaše srce?

Trenutačno sam fokusirana na sebe, svoje obrazovanje, ciljeve i karijeru, i to mi je prioritet. Privlače me ambicija, inteligencija i način razmišljanja. Važno mi je da osoba ima svoje ciljeve, da radi na sebi i da može pratiti moj životni tempo. Također, poštovanje, podrška i iskrenost su mi ključni. Mislim da prava veza dolazi onda kada se dvoje ljudi međusobno nadopunjuju, a ne kada jedno definira drugo.

Kako biste opisali svoj stil odijevanja? I na što najviše volite trošiti novac?

Moj stil jako ovisi o raspoloženju. Većinom volim nositi nešto potpuno opušteno kao što su trenirka i tenisice. Onda kad idem u neki izlazak odem u potpuno suprotnom smjeru pa nosim jako elegantne ili čak ekstravagantne kombinacije. Mislim da je to i poanta mode, da kroz nju pokažemo kako se osjećamo. Volim modu, ali ne kupujem preskupe komade, važnije mi je ulagati novac u svoje obrazovanje i iskustva. Smatram da su to stvari koje dugoročno donose veću vrijednost od komada odjeće.

Možete li nam otkriti neki beauty ritual?

Moja beauty rutina je zapravo vrlo jednostavna. Najvažnije mi je dobro očistiti lice navečer i održavati kožu hidratiziranom. Od proizvoda većinom koristim samo hidratantnu kremu sa SPF. Pazim i na njegu lica i tijela, koristim Circadia kozmetiku koja odgovara mom tipu kože. Redovno odlazim na tretmane kako bi mi koža ostala zdrava. Iskreno, mislim da je najbolji “beauty ritual” način života. San, zdrava prehrana, kretanje i dobro mentalno stanje imaju puno veći utjecaj na naš izgled nego što mislimo, osam sati sna čini čuda za dobar izgled. Pogotovo za nas studente koji često učimo do kasno.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'