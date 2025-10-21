Ella Dvornik videom s Meštrom pokrenula glasine: 'Očekivala sam ultrazvuk sličicu'
Jedna od posljednjih Ellinih objava pobudila je sumnje kod pratitelja da influencerica skriva lijepe vijesti
Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Ella Dvornik (34) ponovno se našla u središtu medijske pažnje nakon što je na Instagramu podijelila video sa svog putovanja u Barcelonu. U snimci objavljenoj u nedjelju, Ella sjedi na pješčanoj plaži okrenuta leđima kameri, dok joj društvo pravi nepoznati muškarac.
Romantičan prizor začinila je pojava oblaka, što je influencerica duhovito komentirala: "Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imati više sreće u Francuskoj."
Očekivano, njezina objava odmah je izazvala reakcije pratitelja, a čini se kako je dio pratitelja na prvu ostao i zbunjen Ellinom objavom za koju su prvotno mislili kako aludira na nešto sasvim drugo.
Pratitelji zbog Elline objave pomislili da je influencerica trudna
"Očekivala sam sjedalicu za bebu zajedno s ultrazvuk sličicom, prva pomisao", napisala je jedna od pratiteljica u komentarima dajući do znanja kako je mislila da Ella spomenutom snimkom najavljuje novu trudnoću. Zanimljivo, influencerica je i sama lajkala dotični komentar.
Inače, saga o "Meštru" traje već nekoliko mjeseci. Ella vješto čuva privatnost svog odnosa, dok istovremeno daje male naznake koje raspiruju znatiželju javnosti.
