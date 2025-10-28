Ella Dvornik provela deset dana putujući naslijepo: Posjetila dvije države i sve nam ispričala

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Ella Dvornik (34) nedavno je ostvarila jedan od svojih dugogodišnjih snova... Putovanje po Francuskoj i Španjolskoj. Njezino nedavno putovanje bilo je dio zanimljivog projekta na društvenim mrežama. Umjesto da sama odabere destinacije, prepustila je odluku svojim pratiteljima koji su joj doslovno krojili put.

U razgovoru za naš portal Net.hr, Ella nam je otkrila kako izgleda kada se prepustiš putovanju bez plana i očekivanja, koje su je destinacije najviše oduševile, zašto smatra da je Barcelona grad po njezinoj mjeri, ali i kako su je putovanja vratila onom osjećaju slobode koji je nekoć bio temelj njezine blogerske karijere.

Nedavno ste posjetili Francusku i Španjolsku. Koje vas je mjesto najviše očaralo i zašto?

Putovanje je bilo dio mog projekta na društvenim mrežama, ali i osobnog sna koji sam dugo željela ostvariti. Nisam sama birala destinacije. Prepustila sam odluku svojim pratiteljima. Oni su prvo izabrali Španjolsku, a pitanje je bilo: ''Gdje biste vi voljeli da ja odem?'' Drago mi je da su odabrali upravo nju, jer je moj najdraži grad Barcelona.

Barcelona me uvijek oduševljava jer ima savršen balans između energije Zagreba i opuštenosti Splita. Ima urbani centar prepun života, klubova i restorana, a s druge strane mirniji, mediteranski ritam uz plažu. To je grad u kojem bih mogla živjeti, kao da je napravljen po mojoj mjeri.

Francuska je bila drugi izbor. Pratitelji su birali između Nice i Porta, i odlučili se za Nicu. Ispalo je super jer ne znam kad bih se iz Portugala uopće vratila! (smijeh) U Nici sam već bila ranije i ovaj put sam ostala samo dva dana. Grad je predivan, ali ima više onaj smireni, luksuzni francuski vibe koji mi zasad ne leži, jer sam trenutno više u boemskom filmu. Plan je bio da nakon toga idem i u Italiju, no put se zakomplicirao pa sam završila u Parizu. Pariz volim, iako mi je možda najmanje drag odnos Parižana prema turistima – ali ih i razumijem. Grad je prepun ljudi, ali ima posebnu atmosferu: ispijanje kava, fina jela, vino, razgovori... Kad putujem, više me zanima osjećaj koji mi grad daje nego znamenitosti ili muzeji.

Zašto baš ove dvije zemlje? Po čemu se izdvajaju od ostalih koje ste imali želju posjetiti?

Ovaj izbor dogodio se potpuno spontano. Dok sam bila na aerodromu, dala sam pratiteljima nekoliko opcija letova koji su uskoro polijetali, među njima su bili Portugal, Njemačka, Švicarska i druge destinacije. Na kraju su oni odabrali Španjolsku i Francusku i ja sam morala ispoštovati njihovu odluku. To je i bio cilj projekta – da mi pratitelji kreiraju putovanje. Sve se zapravo poklopilo slučajno, ali vjerujem da su birali prema onome što bi i sami voljeli posjetiti. Logično mi je da će većina Hrvata prije izabrati Španjolsku nego, primjerice, Švicarsku – zbog sunca, mora i opuštenijeg duha koji nam je kulturološki bliži.

Smatrate li da ste na nešto trebali pripaziti prije odlaska?

Cijela ideja projekta bila je putovati neopterećeno, onako kako bi čovjek putovao da ne mora razmišljati o planiranju, uštedama i logistici. Dakle, cilj je bio ne pripaziti ni na što, već se prepustiti trenutku. Da je sve bilo unaprijed organizirano, sigurno bi bilo jednostavnije i povoljnije, ali to nije bila poanta. Htjela sam pokazati kako izgleda kad se čovjek prepusti ideji “idem gdje me put odnese”. Za mene je to bilo ispunjenje sna – doći na aerodrom, dati ljudima mogućnost da biraju i vidjeti gdje ću završiti.

Koliko ste potrošili i koliko bi, prema vašem mišljenju, bio dovoljan budžet za prosječnog građanina?

Prvotni plan bio je putovati šest dana, a računala sam oko 3000 eura za dvije osobe. To uključuje oko 1500 eura za letove i još 1500 eura za smještaj, hranu i troškove. Na kraju sam put produžila na deset dana, ali ukupni trošak nije se značajno povećao. Planiram uskoro snimiti video u kojem ću točno prikazati koliko bi takav “spontani” put stvarno koštao i usporediti ga s onim koji bi bio planiran unaprijed.

Hrana i piće koji su vas oborili s nogu?

Kad putujem, volim probati lokalnu hranu. To mi je jedan od najvažnijih dijelova putovanja. U Barceloni obožavam tapase, ali ih gotovo nikad ne jedem u centru. Uvijek tražim mjesta koja su više “za lokalce”. U Parizu uvijek idem na croque monsieur, beef tartare, foie gras i njihovu juhu od luka. Ovog puta sam prvi put probala i puževe! Nisam išla u Michelin restorane jer me više zanima autentična nego luksuzna kuhinja. Sve u svemu, više volim španjolsku hranu, bliža je našem ukusu, a volim i taj koncept malih jela koja se dijele. Moram priznati, ovaj put sam u Barceloni jela najbolji steak u životu.

Francuzi su poznati šarmeri. Koliko se po tom pitanju razlikuju od Hrvata?

I Hrvati i Francuzi imaju sličan odnos prema turistima, ugostitelji ih vole koliko ih i ne vole. U Nici sam primijetila isti mentalitet kao kod nas na obali: turisti donose život i prihod, ali lokalci bi najradije da ih je barem upola manje. Što se tiče šarma... Nisam baš doživjela neko posebno francusko osvajanje. Uglavnom su bili pristojni, ali distancirani.

Koje su to stvari koje uvijek treba imati na putovanju, a mnogi ih zaborave?

Ovisi o tome kakav ste putnik, ali danas većina zaboravljenih sitnica nije veliki problem jer se sve može kupiti po dolasku. Ipak, rekla bih da postoje stvari koje mnogi zaborave, a uvijek dobro dođu, primjerice, kupaći kostim! Nikad ne znaš hoćeš li završiti u hotelu s bazenom ili blizu plaže. Rezervne tenisice, mali kišobran i putni punjač su must-have. Ako imate specifične proizvode za njegu, ponesite ih jer ih u apartmanima često nema.

Kakav je vaš dojam o lokalnim običajima i kulturi?

U Španjolskoj me iznenadilo koliko im je ritam života drugačiji od našeg. Prije deset ujutro gotovo ništa ne radi – nema kafića ni ljudi na ulici. Kod nas su svi već u sedam na kavi! Pariz je suprotan, pun je života, ali sve se odvija sporijim tempom i dućani se ranije zatvaraju. Najneobičnije mi je bilo u Francuskoj, količina stolova i stolica naguranih na najmanjem mogućem prostoru! (smijeh) Francuzi su očito praktični, sve jednostavno, čisto i učinkovito.

Što ste vidjeli ondje, a voljeli biste da postoji i kod nas?

Najviše mi nedostaje činjenica da svaki kafić u Španjolskoj i Francuskoj nudi i nešto za pojesti. Kod nas, ako želiš nešto prigristi, moraš posebno ići u restoran. Tamo u gotovo svakom kafiću možeš naručiti snack, sendvič ili manju porciju hrane. To čini iskustvo puno ugodnijim.

Kako ste se sporazumijevali s ljudima?

Danas je komunikacija na putovanjima stvarno jednostavna jer gotovo svi govore barem osnovni engleski. Čak su i Francuzi, koji su nekad izbjegavali govoriti engleski, postali otvoreniji. Engleski je postao univerzalan jezik i dovoljan za sve: naručivanje, plaćanje, snalaženje u prometu ili trgovinama.

Planirate li nova putovanja u skorije vrijeme?

Definitivno planiram više putovati u budućnosti. Nakon razdoblja posvećenog poslu i obitelji, ovo putovanje mi je došlo u savršenom trenutku. Putovanja su mi oduvijek bila važna. S njima je zapravo sve počelo, još kad sam pokrenula svoj prvi blog. Sad kad su mi djeca malo veća i više razumiju svijet, voljela bih putovati s njima. Naravno, volim i solo putovanja, imaju svoju čar, kao i romantična. Privlače me manje, mirnije destinacije, priroda i planine. Kad putujem, osjećam se najživlje i najviše svoja.

