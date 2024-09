Ella Dvornik napravila drastičnu promjenu: 'Nekad se žena probudi i odluči...'

Influencerica Ella Dvornik (33) iznenadila je svoje obožavatelje drastičnom promjenom imidža, koju je odmah podijelila na društvenim mrežama. Svoju dugu plavu kosu obojila je u vibrantnu crvenu boju i potpuno je skratila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U opisu svoje objave, Ella je otkrila da je odluka o promjeni došla spontano i gotovo preko noći.

"Nekad se žena probudi i odluči obojati kosu u crveno, e onda znate koliko je sati, pogotovo jer sam uz to odlučila i skratiti kosu skroz," napisala je duhovita Ella.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije jedina u toj odluci

Nakon toga, upitala je fanove jesu li i oni donijeli neku takvu odluku.

"Je l' itko od vas tako, samo odjednom, dobio neku impulzivnu ideju i proveo ju?", dodala je u opisu.

Ova hrabra promjena imidža dolazi nakon raznih modnih eksperimentiranja koje je Ella kroz godine prolazila. Njezini pratitelji na društvenim mrežama brzo su reagirali, komentirajući i hvaleći njezinu novu frizuru, neki su izrazili iznenađenje zbog drastične promjene, a neki su pisali svoja iskustva ovakvih promjena preko noći.

Foto: Instagram

"Ja nisam mogao mjesec dana otključati telefon jer mi nije prepoznao nakon impulzivne ideje", "Lako tako kad ti sve fino stoji", "Mijenjala boje od zelene do ljubičaste Itd…", "U teen fazi sam se s nekih 14 godina probudila se s kosom do pola leđa, a do ručka sam imala kosu kao novorođenče. Dan danas se kajem zbog toga i baš tu sliku majka drži uokvirenu u kući", "Nije zato što i sama imam ovu boju kose, nego tebi ova boja, a i frizura općenito, najbolje pristaje ", "Prekrasno ti stoji", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentarima se pridružila i pjevačica Alka Vuica, koja je otkrila što misli o spontanim promjenama.

"To su uvijek loše ideje", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi dan škole i nebo će plakati. Dolazi opasna fronta: Nevrijeme i olujni vjetrovi