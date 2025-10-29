Ella Dvornik napokon otvorila dušu: 'Ovo je glavni razlog zašto sam stalno u bankrotu'

Influencerica Ella Dvornik (34) često na društvenim mrežama dijeli detalje iz svakodnevnog života, a sada je na Instagramu podijelila video koji je nasmijao mnoge njezine pratitelje.

Foto: Instagram/screenshot

U opisu je napisala “Razlog zašto sam svako malo u bankrotu”, a zatim je u videu iskreno objasnila koliko njezino raspoloženje utječe na posao: “Na mene previše utječe moj vibe. Na primjer, imam snimljen video – gotov, sve spremno, samo ga trebam poslati klijentu. Ali jučer sam bila u jednom vibeu, a danas sam u potpuno drugačijem. Taj jučerašnji vibe više mi ne paše, pa mi se video više ne čini dovoljno dobar. Zato ga moram izmijeniti da bude u skladu s današnjim vibeom.”

Zatim je dodala kako taj njezin “vibe” ponekad stvara probleme u poslovanju: “Ako mi klijent ne odobri video danas, nego tek u petak, tada ću vjerojatno biti u nekom trećem vibeu i neću ga htjeti objaviti ni tada. Onda čekam ponedjeljak ili utorak – dok se ne vrati onaj vibe koji sam imala kad sam ga snimila.”

Njezina objava iznenadila je i nasmijala mnoge pratitelje koji su komentirali kako se u potpunosti mogu poistovjetiti s njezinim logikom.

