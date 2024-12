Ella Dvornik otkrila nam je svoj ljubavni status: 'Nije lako biti sam nakon toliko godina, ali trebalo mi je'

Iako dolaze mlađe generacije, popularno rečeno generacija Z, influencerica Ella Dvornik i dalje je u samom vrhu kada je riječ o domaćim zvijezdama u virtualnom svijetu. Nedavno je osvojila nagradu Best of the Best - za influencericu godine, a tim povodom kontaktirali smo ju kako bi nam otkrila pojedinosti iz svog poslovnog, ali i privatnog života. Pa za početak, zanimalo nas je, kakav je osjećaj dobiti priznanje za svoj rad.

''Uvijek sam vjerovala da autentičnost i iskrenost prolaze. Moji pratitelji su s vremenom to i nagradili, vole to što nikada nisam pokušavala biti nešto što nisam. Također, trudim se uvijek biti u toku, kreirati neke nove koncepte komunikacije i prezentacije, ovo je posao koji zahtijeva stalne promjene'', rekla nam je Ella. Dok je držala nagradu u rukama, influencerica je otkrila i kako često zbog ljepote trpi, a na ovaj događaj stigla je u štiklama koje su joj čak dva broja manje.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

''Bit ću iskrena – izgled je važan jer predstavlja dio onoga što radim. No, to ne znači da ću sve podrediti izgledu. Štikle koje su bile dva broja manje bile su greška – mislila sam da ću lakše to izdržati. Iskreno, ne bih to opet ponovila'', rekla nam je kroz smijeh.

Foto: Ella Dvornik/Instagram Ella Dvornik

Ella je nedavno unajmila stan u Novom Zagreb, no nama je otkrila kako nije službeno napustila Bale već trenutačno živi na relaciji između metropole i malog mjesta u srcu Istre. ''Zapravo nikada nisam u potpunosti otišla da bih se vratila. I dalje sam na relaciji Zagreb- Bale, kao i svih ovih godina, samo je sada sve to organiziranije. U Balama je ritam života puno mirniji, dok je Zagreb dinamičan i brz. Zapravo mi dobro dođe taj balans'', priznaje Ella.

Da joj je glazba velika ljubav, Ella nikada nije krila, a imala je i od koga naslijediti ljubav prema njoj. Stvorila je svoj glazbeni alter ego Alterella", a prošle godine izbacila je drugi album pod nazivom ''Sappho''.

''Stalno radim na novim pjesmama, to je moj ispušni ventil za svu kreativnost koja je u meni. Svaka nova pjesma ima neki novi osjećaj i to mi je super jer nije predvidljivo, a ja si to mogu dopustiti jer mi to nije posao, ne živim od toga i ne ovisim o tome hoće li se nekome svidjeti ili ne. To je baš oslobađajući osjećaj'', priča Ella.

Foto: Instagram

Nedavno su se u domaćim medijima pojavile informacije da Ella ponovno ljubi pa nas je zanimalo i ima li novosti na tom životnom polju. ''Jesam, zaljubljena sam u svoj solo život i u sebe kakva sam danas. Nije lako biti sam nakon toliko godina, ali to mi je trebalo. Baš sam puno naučila o sebi u ovom periodu'', kaže. A kakav muškarac je može danas, s puno više godina, ali i iskustva, osvojiti?

''Treba biti iskren, duhovit i znati kako balansirati ozbiljne trenutke i zabavu. Nikada ne bih tolerirala nepoštovanje – to je moj apsolutni "deal-breaker". Sada više nego ikada cijenim ljude koji me prihvaćaju upravo onakvu kakva jesam'', otkrila nam je Ella koja nam je za kraj otkrila kako provodi slobodne dane.

''Ako imam slobodnog vremena, onda me možete naći na kauču ispred televizora ili kako slažem Lego kockice, što me baš opušta. Kada ste majka i uz to poslovna žena koja vodi svoj posao- rijetki su to trenuci. No, naučila sam kako povremeno naći i osigurati vrijeme za sebe jer je to potrebno i važno.

