To je stvarno ona? Pogledajte kako je Ella Dvornik izgledala u seriji 'Zabranjena ljubav'

Ella Dvornik poznata je po svom upečatljivom stilu koji je mijenjala kroz godine - od samozatajne darkerice koja nosi crnu odjeću, teške čizme, metalne detalje i upečatljivu šminku pa sve do šminkerice koja eksperimentira s bojama i svjetlijom estetikom. S vremenom je razvila ljubav prema glamuroznom izgledu, visokim potpeticama, elegantnoj odjeći, ali internet dobro pamti vrijeme kada je kroz stil izražavala svoju buntovnu stranu. Kći legendarnog Dina Dvornika, odrasla je u obitelji koja je bila u središtu medijske pažnje, što ju je uvelike oblikovalo i potaknulo na vlastitu karijeru u javnom prostoru. Tako se prije 15-ak godina pojavila u jednoj od najpopularnijih domaćih serija 'Zabranjena ljubav'. U seriji glumi samu sebe koja u Nadinom kafiću želi čitati knjigu u miru, no suvlasnica Stela joj to ne dozvoljava.