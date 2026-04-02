Ella Dvornik otkrila kako će njezine kćeri slaviti Uskrs i svoj dogovor s bivšim suprugom

Poznata influencerica i poduzetnica, 35-godišnja Ella Dvornik podijelila je sa svojim pratiteljima iskren uvid u svoju obiteljsku logistiku tijekom uskrsnog vikenda, pretvorivši obično putovanje u pravu avanturu. Naime, nakon razvoda od Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Balie i Lumi, Ella kao podstanar živi u Zagrebu, dok kćeri s ocem žive u kući u istarskim Balama. Ella im se pridružuje svaki drugi tjedan jer imaju podijeljeno skrbništvo. Trenutno Ella s kćerima boravi u Sutivnu, na Braču, kod svoje mame Danijele.

Kroz seriju kratkih videa, Ella je pratiteljima dočarala kako je izgledao put od Zagreba do Brača.

"Zatvorili dio autoceste pa se vozili po staroj", napisala je. Njezino putovanje započelo u devet ujutro, a završilo dolaskom na Brač u 19:30, kod mame Danijele. Kroz šalu na vlastiti račun, kći pokojnog Dine Dvornika, opisala je svoju ulogu vozačice. "Ako mi ikad u životu nešto ne bude išlo, vozač uvijek mogu biti. Imam dugogodišnje iskustvo s iznimno zahtjevnim klijentima, ali mi ne smiju dat otkaz jer drugog šofera neće lako naći", duhovito je komentirala, aludirajući na svoje dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren.

Topla dobrodošlica i 'dupli blagdan'

Nakon iscrpljujućeg puta, Ellu i njezine djevojčice na Braču je dočekala obiteljska atmosfera. Topla domaća juha brzo je uklonile odmor i okrijepila našu poznatu influencericu.

Ono što je izazvalo najviše reakcija jest Ellino objašnjenje zašto Uskrs slavi dan ranije. "Uskrs će nam bit u subotu jer u nedjelju idemo natrag u Istru da ga i tamo provedu. Dupli blagdan - dobro u lošem", napisala je. Kako bi obje strane obitelji provele vrijeme s djecom, blagdani se često slave dvaput, što zahtijeva dodatni trud i organizaciju.

