Ella Dvornik objavila do sad neviđene fotografije s Dinom koje su 'fotkale ljubavnice'

Ella Dvornik (35), hrvatska influencerica i poduzetnica, na društvenim je mrežama objavila dosad neviđene fotografije sa svojim ocem, danas pokojnim Dinom Dvornikom , jednim od najutjecajnijih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika svih vremena. Objavu je popratila duhovitim komentarom koji je odmah privukao pažnju njezinih pratitelja.

Uz fotografije na kojima pozira s ocem, Ella se osvrnula na, kako je sama napisala, klasičnu priču o roditeljima i djeci, uz dozu prepoznatljivog humora.

'Fotkale ljubavnice'

„Ovo je ona klasična priča gdje nikad nema slike s mamom i djetetom, nego ispada da su svi tate bili samohrani očevi“, napisala je Ella, a zatim u istom tonu dodala: „Fotkale ljubavnice“.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije i emotivne komentare pratitelja, koji su se prisjetili Dina Dvornika i njegova neizbrisivog traga na domaćoj glazbenoj sceni.

Brojni emotivni komentari

Ispod fotografija nizali su se komentari poput „Predivne fotografije“, „Tata ti je bio kralj“, „Nenadoknadiv gubitak“ i „Poseban kao Ella“, a mnogi su istaknuli koliko su fotografije dirljive i posebne.

Ella je i ranije često govorila o odnosu s ocem te o tome koliko je utjecao na njezin život, iako je vlastiti put izgradila izvan njegove sjene.

Obiteljska priča i sličnost s ocem

Podsjetimo, Ella je jedino dijete Dina i Danijele Dvornik (58), hrvatske autorice i javne osobe. Rođena je u prosincu 1990. godine, godinu dana nakon njihova braka. Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. godine, a njegova smrt ostavila je veliku prazninu u hrvatskoj glazbi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Danijela Dvornik je ranije u intervjuima isticala da u Elli često prepoznaje Dinov karakter, smisao za humor i životnu energiju, što su primijetili i brojni obožavatelji.

Danas majka dvoje djece

Ella Dvornik danas je majka dviju kćeri, Balie i Lumi, koje je dobila u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom. Par je već neko vrijeme u procesu razvoda, a Ella često otvoreno progovara o majčinstvu, životnim promjenama i izazovima s kojima se suočava.

POGLEDAJTE VIDEO:Droga u moru, ledeni bazeni i autistična Barbie: Ovo je Direktov pregled dana