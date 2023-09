Glumica Ecija Ojdanić nedavno je proslavila svoj 50. rođendan, a samoj sebi je poželjela ostvarenje najluđih snova.

'Preživjet ćeš...'

""Što bi pedesetogodišnja Ecija poručila maloj curici Eciji? Ne boj se. Dogodit će ti se nekoliko stvari koje ne bi poželjela ni najgorem neprijatelju.. preživjet ćeš . Bit će gadno, ali zaliječit ćeš rane, obrisat ćeš suze, i stati ponovno na noge. Ali, ostvarit će ti se i neki najluđi snovi koje te bilo i strah sanjati! Ne boj se, i hrabro veselo kroči kroz život. Sve što te čeka nadilazi tvoja najluđa očekivanja. Sretan mi jubilarni, pedeseti.. Idem voljena, ispunjena i zahvalna u drugo poluvrijeme."", poručila je Ecija samoj sebi na društvenoj mreži, a u srpnju za Story je otkrila koji su joj se snovi ostvarili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zahvalna što ima dobru obitelj

'Da imam ovako prekrasnu i skladnu obitelj. Da imam tako krasnu djecu, divnog muža koji me voli, obožava i s kojim dijelim puno zajedničkih interesa, a one koji nisu zajedničke toleriramo. Nisam ni sanjala da ću biti na čelu prekrasnog kazališta koje mi je omogućilo da se potpuno kreativno izražavam, da sama upravljam svojom karijerom i koje mi je pokazalo koliko ljudi voli gledati mene i moj rad, što je velika potvrda i priznanje. Bilo je anđela na putu koji su mi pomogli da shvatim koliko je dobro to što radim, a to je bila Gina Marković, divna gospođa koja mi je bila druga mama i gradila je sa mnom Moruzgvu. Nažalost, ona više nije s nama, ali bez nje vjerojatno ne bih imala dovoljno koncentracije i samopouzdanja uložiti svoje vrijeme i energiju u kazalište", poručila je.

'Ne mogu se pomiriti...'

Glumica je progovorila i o tragičnom gubitku njezinog brata, koji je preminuo kada je imao tek 19 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedino za čime žalim, s čime se ne mogu pomiriti ni to prihvatiti su odlasci bliskih ljudi, pogotovo mog brata koji je poginuo s 19 godina. To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane. Imali smo sada jedan tragičan niz. Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji. Da mi je netko rekao da ću to preživjeti, pogotovo kada netko tako mlad ode u prometnoj nesreći, ne bih vjerovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživjeli", ispričala je Ecija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumica je spas pronašla u trčanju, koje joj je dosta psihički i fizički pomoglo. Ecija vodi zdrav život, redovito trči, a ostvarila je i dobre rezultate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Dedić svira u sjećanje na osmu godišnjicu smrti svoga oca: 'Ima arsenologa koji ti dokažu da znaš jako malo o njemu'