Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić podijelila je emotivnu objavu s jednog od posljednjih snimanja. Glumica rodom iz malenog mjesta pored Drniša imala je priliku upoznala Edu Pezzija, legendarnog sportskog novinara.

''Prije dva dana, na proputovanju kroz Split, morala sam odraditi neko fotografiranje. Nakon neuspjelog pokušaja fotkanja na Peristilu naći parking je nemoguća misija, a i plus 40 stupnjeva, i sklonili smo se u hotel Park. Tamo vidim legendu Edu Pezzija, koji isto ima neko fotografiranje. Sve mi neugodno javiti mu se, predstaviti, reći koliko mi je obilježio djetinjstvo, i tako ja šutim kao mutava'', započela je Ecija svoju priču.

''Više sam njegov glas slušala nego uspavanke. I čujem ja, pita on svoju fotografkinju: 'Tko je ova mala?' Ona mu kaže: 'Naša glumica, Ecija Ojdanić.' 'Ma nemoguće, pa ovo je curetak', na to će on. Onda mi priđe, pruži ruku, ponovi kompliment, i zamoli da se fotografiramo, za uspomenu. I još mi pošalje fotografije. Ako ovo nije za objavu, ja ne znam što je!'' napisala je ushićeno Ecija koja će ovaj događaj pamtiti čitav život.

Ecija na fotografiji blista u bijeloj haljini s prorezima, dok je Edo odjeven u svijetlozelenu košulju, a fotografija u ovom trenutku broji više od 350 lajkova.

Podsjetimo, svoj fantastični izgled može zahvaliti i svom omiljenom hobiju – trčanju, od kojeg ne odustaje ni u pauzama od ostalih obveza.

Nedavno je objavila i fotografiju koja pokazuje da trči čak i u pauzi od snimanja.

