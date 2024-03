Hrvatska televizijska i radijska voditeljica Ecija Belošević je prije tri mjeseca postala majka, a sada je na Instagramu podijelila emotivnu objavu u kojoj je progovorila o tome koliko joj je teško bilo zatrudnjeti.

"Prije točno godinu dana, privodila sam kraju svoj drugi IVF postupak. Dala sam si zadnje tri injekcije od ukupno 38 koliko sam ih primila u tom postupku", započela je Ecija u svojoj objavi.

Priznala je da je nakon prvog neuspjelog IVF-a, odnosno najpoznatijeg postupka potpomognute oplodnje, bila u velikom strahu.

"Čitala sam svašta, u nešto više od godine dana borbe za trudnoćom, znala sam već za svakakve sudbine, i dobre i loše ishode, pratila na forumima s neizvjesnošću ishode IVF postupaka žena iz 2009. godine.

Puno se svakakvih filmova tu vrtjelo u glavi. Priznajem, nisam imala nikakav osjećaj da će to biti "to" ovoga puta. Samo sam dala sve od sebe što je bilo u mojoj moći i vjerovala. Molila se. I to je to", rekla je naša voditeljica i prisjetila se datuma kada je saznala da je trudna, a sretnu joj je vijest priopćio njezin suprug, Goran Belošević.

"Datum 28.3. bio je embriotransfer, a 3.4., puno prije nego što sam uopće po pravilima smjela sam vadila betu i saznala da sam trudna. Goran je pročitao nalaz koji je došao na mail.

Blejala sam u taj broj u nalazu još dugo vremena dok sam ležala na podu sobe u nemogućnosti reagiranja. Par tjedana kasnije saznala sam da nosim blizance, a još nekoliko kasnije da je jedan blizanac 'odustao".'

Njihov sin Leo sada ima tri mjeseca.

"Ali znate tko nije odustao? Ovaj mali od 3 mjeseca pored mene koji se izborio za svoje mjesto pod ovim nebom. I njegova mama koja se za njega borila do zadnje modrice, kao što vidite u videu. I to je naša priča. Neka nekome bude nada. Neka bude utjeha. Neka bude snaga. Snimke su isti datum, godinu za godinom. Kakva promjena, ha? Životna. Voli te mama, živote moj", pisalo je u opisu objave koju su komentirale i poznate zvijezde kao što su Ingrid Divković i Fani Stipković.

Foto: Ecija Belošević/Instagram Foto: Ecija Belošević/Instagram Ingrid Divković

"I onda neka se usude reći da majke iz dana u dan ne pomiču planinu za planinom. Ljubav ste, danas i zauvijek", komentirala je ekspertica loju smo pratili u prvoj sezoni "Braka na prvu", a koja je prije dvije godine postala majka sina Vala s partnerom Darijem.

Foto: Ecija Belošević/Instagram Foto: Ecija Belošević/Instagram Fani Stipković

"Volimo Vas. Njegova duša je čekala savršen trenutak da se spoji sa svojom mamom, zajedno ste nepobjedivi", pisala je novinarka Fani Stipković koja je u studenom prošle godine rodila dječaka Nicolása.

