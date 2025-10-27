Džihadisti oteli influencere s Balkana: Oglasio se Kristijan Iličić i otkrio nove detalje

Travel bloger Kristijan Iličić je na svom Instagram profilu objavio da su Mario Kokoruš i Marin Petrović, državljani Bosne i Hercegovine, koji su nestali u rujnu u afričkoj državi Maliju pušteni na slobodu i uskoro se vraćaju svojim obiteljima.

„Nisam želio ništa objavljivati dok sve ne završi, jer je u ovakvim situacijama svaka pogrešna riječ mogla ugroziti njihove živote. Iako su se u medijima pojavile brojne netočne informacije, odlučio sam šutjeti i ne govoriti o onome što sam znao radi njihove sigurnosti. Sada vam mogu reći da su slobodni. Trenutno su na sigurnom i na putu prema glavnom gradu Malija i uskoro se vraćaju svojim obiteljima“, napisao je Kristijan.

Sve se dogodilo prije više od 50 dana, a nakon što se nisu javili 48 sati, Iličića je kontaktirala supruga jednog od nestalih putnika. „Bila je zabrinuta, osjećala je da nešto nije u redu i pitala me mogu li ikako pomoći. Nekoliko sati kasnije, preko svojih kontakata u Maliju, saznao sam da se dogodio oružani napad na putu između gradova Bla i San na putu do Moptija, te da su upravo oni oteti. Njihov vodič je uspio pobjeći, ali je vozač otet zajedno s njima. Nakon nekoliko dana vozača su pustili, a on mi je kasnije detaljno opisao što se dogodilo."

Za otmicu je odgovorna džihadistička grupa JNIM, ogranak Al-Qaide koji djeluje u Maliju

„Odmah sam obavijestio vlasti, ambasade i njihove obitelji. Od samog početka bilo je jasno da iza svega stoji džihadistička grupa. Kasnije su se pojavljivale razne teorije – da ih drže vlasti, da ih je pritvorila sigurnosna služba, da je riječ o krijumčarenju ili špijuniranju. No od samog početka bilo je jasno da su oteti od strane džihadista. Nakon više od 50 dana zatočeništva, konačno su pušteni na slobodu“, objavio je Iličić.

Također je istaknuo da su Mario i Marin iskusni putnici koji su obišli više od 100 država svijeta. „Ljudi koji, kao i ja, žele obići svaku državu svijeta, upoznati ljude i kulture i prelaziti granice srcem, a ne strahom. Ja sam kroz Mali prošao prije dvije i pol godine i znam koliko je to područje opasno – uz Haiti, Mali je trenutno jedna od najopasnijih država na svijetu. Putovao sam kroz regije pod potpunom kontrolom ekstremista i potpuno sam svjestan rizika. Zato ih razumijem“, poručio je.

"Znam koliko im je bilo teško"

Za kraj je dodao da mnogi neće razumjeti zašto su Mario i Marin riskirali živote, no oni koji su osjetili „adrenalin nepoznatog“ znaju da to nije ludost, već unutarnji poziv. „Ovih 50 dana proživljavao sam zajedno s njihovim obiteljima. Svaki dan smo bili u kontaktu, dijelili informacije, nade, strahove i iščekivanje. Znam koliko im je bilo teško ne znati gdje su njihovi najbliži, a morali su ostati pribrani i vjerovati da će sve završiti dobro. Drago mi je da se ova priča sretno završila i da se vraćaju svojim obiteljima“, zaključio je.

