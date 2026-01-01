Prizor koji mnogima ledi krv u žilama: Dvina Meler u 2026. ušla plivajući s morskim psima

Dvina Meler (48) u Novu 2026. godinu zakoračila je na način kakav rijetko tko može zamisliti – plivajući s morskim psima. Bivša manekenka i karatistica, poznata po svojoj hrabrosti i avanturističkom duhu, na društvenim je mrežama otkrila kako je staru godinu ispratila u metalnom kavezu, okružena opasnim morskim nemanima.

Putem svog Facebook profila Dvina je podijelila niz fotografija na kojima zajedno sa sedmogodišnjim sinom Tristanom ulazi u kavez namijenjen ronjenju s morskim psima. Dok su oko njih kružili impresivni predatori, majka i sin djelovali su smireno i odlučno, a prizori su izazvali lavinu reakcija među njezinim pratiteljima.

„Staru godinu ispratili smo onako kako i priliči… najluđom zabavom u godini. Happy New Year!!! #sharkcagediving“, napisala je Dvina uz objavu koja je, sudeći prema komentarima, mnoge ostavila bez daha.

Povukla se iz medija i posvetila obitelji

Podsjetimo, Dvina Meler javnosti je poznata kao bivša manekenka i karatistica, ali i kao sudionica reality showova „Survivor“ i „Farma“, u kojima je pokazala iznimnu fizičku i mentalnu snagu. Nakon povlačenja iz javnog života posvetila se putovanjima i obitelji te se profilirala kao strastvena putopiskinja s ambicioznim ciljem – posjetiti sve zemlje svijeta. Do danas je obišla čak 163 države.

U razgovoru za Net.hr prošle godine otvoreno je govorila o majčinstvu i svom sinu Tristanu, koji joj je, kako kaže, u potpunosti promijenio život.

„Tristana odgajam na način da bude samopouzdano, snalažljivo i empatično biće. Trudim se da razvija argumentirani dijalog, da kritički razmišlja, procesuira informacije i sam donese zaključke neovisno o okolini. Neopisivo sam ponosna na njega jer svjedočim razvoju mladog čovjeka iz čijih postupaka i ja mogu nešto naučiti“, ispričala je tada Dvina.

Avanturistički duh prenosi na sina

Dodala je i kako ju posebno veseli njegova ljubav prema sportu. „Prije nekoliko mjeseci izrazio je želju da bi trenirao judo pa smo ga upisali u klub i počeli voditi na treninge. Jako mi je drago što pokazuje ljubav prema sportu jer smatram da je to vrlo važna stvar za psihofizički razvoj“, rekla je.

Sudeći prema novogodišnjem dočeku u društvu morskih pasa, avanturistički duh i ljubav prema izazovima Dvina uspješno prenosi i na svog sina, a u 2026. godinu ušla je hrabro, nekonvencionalno i – potpuno u svom stilu.

