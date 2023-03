Poznati glazbenik Goran Bregović (72) više od 30 godina je u braku s Dženanom Sudžukom. No, srpski mediji proglasili su ga "fatalnim" za neke žene.

Naime, prema pisanju Kurira, zbog njega su se posvađale dvije djevojke. Incident se, navodno, dogodio u Parizu, kada je vođa Orkestra za svadbe i sahrane imao tajnu vezu prvo s jednom, a potom i s drugom djevojkom.

Neimenovani izvor za Kurir je otkrio da je Bregović mjesecima bio u paralelnoj vezi s dvije žene.

"Bregović privatni život dobro krije. Sazna se poneka emotivna tajna, ali to se događa vrlo rijetko. On se ne eksponira, vodi računa gdje i s kim se pojavljuje i putuje. Međutim, jednu situaciju nije mogao kontrolirati. Radi se o tome da je mjesecima bio u paralelnoj vezi s dvije žene. I jednu i drugu je volio i poštovao na neki svoj način i nije ih mogao ostaviti", kazao je Kurirov izvor te je otkrio da su se "dvije žene zakrvile zbog njega".

"Ne ulazim u to kakav je njegov bračni život. Godinama je u stabilnoj zajednici sa suprugom, ali pouzdano vam mogu ispričati da su se dvije žene zakrvile zbog njega. Nastao je kaos kad je jedna saznala za drugu. Kako je došla do tih informacija, nije mi poznato, ali su se em dobro posvađale, em počupale, pa ih je osiguranje u hotelu moralo razdvajati", ispričao je izvor te je dodao da je Bregović bio u šoku kada su ga ljubavnice razotkrile.

'Slale su jedna drugoj prijeteće poruke'

"Glazbenik nije znao što ga je snašlo. On im je rekao što im može pružiti, ali očito im nije mogao pružiti to da se s obje viđa u isto vrijeme. On u Parizu ima svoju nekretninu u kojoj boravi, a ljubavnicama iznajmljuje hotel. Jedna se tako tagirala na Instagramu da je u Parizu, pa je druga povezala sve kockice i došla do hotela, gdje je strpljivo čekala da se pojavi. Sva sreća po Bregovića pa je baš taj dan imao koncert, tako da se s njom nije vidio. Letjelo je perje, osiguranje je moralo reagirati i izbaciti djevojku iz objekta", kazao je izvor.

"Nakon toga su jedna drugoj slale prijeteće poruke, vrijeđale se, ponižavale i svađale oko Brege. Kad je vidio da je vrag odnio šalu, povukao se iz obje priče jer nije želio da se za ovo sazna. Ipak, saznalo se i to je postalo glavna tema. Jedno vrijeme nije bio u kontaktu ni s jednom ni s drugom, ali kada su se strasti smirile, to se zaboravilo i ponovno se viđao i s jednom i s drugom, s vremena na vrijeme", ispričao je izvor za Kurir.

Iz te redakcije pokušali su dobiti Bregovićev komentar, ali on se nije javljao na telefon.

Podsjetimo, Goran i Dženana imaju tri kćeri, Unu, Lulu i Emu. Upoznali su se 1977. godine, kada je ona imala samo 16 godina. To je bila ljubav na prvi pogled, a miljenik žena odlučio se skrasiti i svoju vezu ozakoniti 1993. godine.