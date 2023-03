Thomalla je hodala s pjevačem Rammsteina, Tillom Lindemannom, od 2011. do 2015. godine. Godine 2016. udala se za norveškog pjevača Andyja LaPlegua u Marietti. U svibnju 2017. objavila je da se razvode. Od 2017. do 2018. Thomalla je bila u vezi s britanskim glazbenikom Gavinom Rossdaleom. No, 2019. počela je hodati s njemačkim vratarom Lorisom Kariusom s kojim se kasnije preselila u Istanbul, gdje je on igrao nogomet. Od 2021. Thomalla je u vezi s njemačkim tenisačem Alexanderom Zverevom. U galeriji pogledajte kakvim je izgledom glumica i manekenka uspjela zavesti slavne pjevače i sportaše...