Pjevačica Lana Jurčević na svom Instagram profilu objavila je video s naslovom ''Sva mjesta gdje nitko nije znao za...'' i emoji trudnice i bočice za bebu. U objavi navodi trenutke u svojoj trudnoći dok je još nije javno objavila, a na popisu se našla i RTL-ova glazbena emisija Top.HR koju možete gledati i na platformi Voyo.

"Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme… To je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci 🌎 I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život… 🌸. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem 😊😊😊… tko je za?" napisala je Lana.

Pratitelji su komentirali da ipak nije tako dobro skrivala trudnoću kako je mislila.

"Kako misliš, nastup na Cvjetnom, da se nije znalo? A ono famozno: kak' je debela?", jedan je od komentara. "Na eventu si mi izgledala trudno. Možda jer smo bile obje u drugom stanju i obje to skrivale, pa sam vidjela te neke 'znakove' koje sam i sama skrivala", napisala je jedna pratiteljica.

Lana ime svoje kćerkice još nije otkrila, s njom dijeli fotografije i videozapise a za ime daje samo nagovještaje.

Podsjećamo, u srpnju prošle godine objavila je da je trudna te otkazala nadolazeće koncerte. "Zbog zdravstvenih razloga, nažalost se otkazuju zakazani koncerti na području Hrvatske, Slovenije i Austrije. Hvala puno organizatorima i publici na razumijevanju. Družimo se drugom prilikom i veselimo se tim danima opet" objavila je tad na Instagramu. Tijekom trudnoće više je puta morala ići u bolnicu zbog komplikacija.