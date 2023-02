"Mislim da sam interesantna žena, valjda zato što mi lice nije simetrično, jedna obrva mi je viša od druge, malo sam razroka, ali sve to doprinosi mojoj super fotogeničnosti", rekla je svojedobno Ljiljana Tica, jedna od najpopularnijih manekenki bivše Jugoslavije.

Upravo je ona nekada davno bila djevojka Gorana Bregovića.

"Upoznali smo se slučajno, u avionu. Dugo smo bili prijatelji, možda je veza bila samo kruna tog prijateljstva. Nas dvoje smo rođeni jedno za drugo. Ja sam rođena u znaku Raka, a on u znaku Ovna", govorila je Ljiljana svojevremeno.

Na pitanje o fotografiranju, rekla je: "To, kad bih i napravila, dozvolila bih samo svom mladiću, kojeg volim i za kojeg sam sigurna da me neće kompromitirati. S Goranom sam razgovarala o tome, i on me želi ovjekovječiti razgolićenu u nekim bijelim plahtama dok se penjem uz stepenice. Od tada je i sam naprasno zavolio fotografiju. Kupio je fotoaparat s kompletnom opremom i sada danonoćno čita literaturu o toj umjetnosti".

Poznato je pak da joj je poslije veze posvetio hit Bijelog dugmeta, "Bitanga i princeza".

Ljiljana se 1983. godine preselila u Njemačku gdje je upoznala budućeg supruga, tadašnjeg direktora marketinga njemačkog izdanja časopisa Elle. Vjenčali su se 1987. godine na Hvaru. Jedino dijete, sina Lenija, rodila je kada je imala 46 godina, i od tada je njezin život dobio potpuno nov smisao.