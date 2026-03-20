Emotivnom objavom dirnula pratitelje: Ovo su tri najvažnija muškarca u životu Fani Stipković

Kroz dvije simbolične fotografije, koje predstavljaju spoj prošlosti i sadašnjosti, 43-godišnja Fani Stipković odala je počast dvojici ključnih muškaraca u svom životu: ocu uz kojeg je odrasla i suprugu s kojim gradi budućnost, legendarnom španjolskom nogometašu Fernandu Hierru.

Objava se sastoji od dviju fotografija koje pričaju emotivnu priču o obiteljskoj ljubavi kroz generacije.

Prva fotografija, moderna i u boji, prikazuje njezinog supruga Fernanda Hierra kako u naručju drži njihovog sina, malenog Nicolása Valentína. Otac i sin, odjeveni u slične bijele košulje, sjede na kauču, a Hierrov osmijeh odaje ponos i sreću. Druga fotografija je nostalgični povratak u prošlost.

Na staroj, izblijedjeloj slici vidimo Faninog oca, Jerka Stipkovića, kako s puno ljubavi ljubi u glavu malenu Fani. Kontrast između nove, oštre fotografije i stare, zrnate slike savršeno dočarava poruku koju je novinarka željela prenijeti.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ispod fotografija, Fani je na hrvatskom i španjolskom jeziku napisala poruku koja je mnoge dirnula.

"Između oca uz kojeg sam odrasla i muškarca s kojim gradim svoj život, imala sam sreću upoznati ljubav u svim njezinim oblicima. Danas slavim obojicu. Sretan Dan očeva", stoji u opisu.

Ova objava pruža i topao uvid u privatni život lijepe 43-godišnjakinje koja posljednjih godina živi u inozemstvu.

Naime, nakon što se u rujnu 2023. godine u Meksiku udala za Fernanda Hierra, bivšeg kapetana Real Madrida, par je krajem iste godine dobio svoje prvo zajedničko dijete, sina Nicolása Valentína. Obitelj je živjela u Guadalajari, gdje je Hierro radio kao sportski direktor nogometnog kluba Chivas, a nedavno su svoj život nastavili u Rijadu nakon što je preuzeo istu funkciju u saudijskom klubu Al-Nassr.

