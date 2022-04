Pjevačica Dušica Grabović (42) navodno je umiješana u lanac elitne prostitucije u Srbiji, prenijeli su srpski mediji. No, na te osude pjevačica je odgovorila putem Instagram storyja i sve je negirala.

'Uzimala je 30-40 posto od ukupne dogovorene sume'

Naime, pored makroa koji je podvodio mlade djevojke, navodno je djelovala i Grabović, koja je prostitutkama namještala klijente te je uzimala dio zarade, prenosi Blic. Velika policijska akcija u Beogradu otkrila je mnoge sudionike koji su zarađivali putem lanca elitne prostitucije, navodno je uhićeno 29 osoba, a jedna od djevojki je imenovala Grabović kao dio tog kolektiva.

"Grabović je uzimala 30-40 posto od ukupne dogovorene sume, koja se obično kretala oko 1.000 eura", rekla je jedna od djevojki, prenosi Blic iz kojeg tvrde da se radi o izjavi s policijskog saslušanja. Sumnja se da je Grabović vrbovala djevojke te ih kasnije podvodila i na njima zarađivala, navodno su uključene djevojke iz reality showa "Parovi", u kojem je sudjelovala i sama Grabović.

Djevojka koju su priveli navodno u početku nije htjela govoriti, no kasnije, kada su joj iz policije pokazali fotografije sumnjivih osoba, prepoznala je Grabović te je ispričala štošta o makroima. Djevojka je otkrila da su radile za Dušicu te joj davali određeni postotak zarade, a istaknula je da te djevojke nisu bile javne osobe, prenosi Blic.

"Rijetko su se viđali uživo, Grabović je često na putu i van zemlje, pa je samo tražila da joj se prebacuju novci poslije obavljenog posla. Dušica je najviše radila sa starletama, mnoge su reality zvijezde, ali ima i dosta onih koje i nisu poznate javnosti. One su poslove ugovarale za manje cijene, ali su same pristajale na to. Od njih je Dušica uzimala oko 20 posto od zarade", rekao je sugovornik Blica.

Grabović se javila putem Instagrama

Pjevačica koja je navodno sudjelovala u lancu elitne prostitucije živi van granica Srbije, a optužbe Blica komentirala je na Instagramu.

"Želim se obratiti svim medijima koji su objavili apsolutne laži i neistine o meni! Kao što već znate od prosinca prošle godine sam u Americi na uspješnoj turneji, koju sam nažalost morala prekinuti uslijed smrti moga oca i gubitka jedinog oslonca kojeg sam imala u životu. Nisam navikla da me život mazi", započela je Grabović na Instagramu.

"Primorana sam istog momenta angažirati odvjetnika. Pošto sam državljanin Australije, morat ćete odgovarati pred njihovim zakonom za povredu ugleda i časti. Vidimo se na sudu", poručila je Grabović novinarima koji su pokrenuli ovu priču o njezinoj povezanosti s elitnom prostitucijom.

Tko je Dušica Grabović?

Pjevačica Dušica Grabović, koja je porijeklom iz Srbije, na Instagramu ima više od 340.000 pratitelja s kojima redovito dijeli svoje provokativne fotografije. Ova pjevačica sudjelovala je u reality showovima, "Farmi" i "Parovima", a završila je Učiteljski fakultet u Beogradu, nakon čega je upisala tečaj za policijsku službenicu granične policije te se zaposlila na aerodromu "Nikola Tesla", piše Blic.

Ova 42- godišnjakinja je navodno ljubav pronašla u glazbi te se odlučila prepustiti pjevačkim vodama, a na svom Instagramu često zna objaviti atmosferu sa svojih gaža. Dušica je navodno dugo godina živjela u Australiji, čija je i državljanka.

Dušica se rijetko pojavljuje u medijima, no jednom je prilikom za "Puls Srbije" izjavila da posjeduje kućne snimke seksa sa svojim bivšim dečkima, koje često pogleda, a dotakla se i Severinine snimke za koju je komentirala da bi i ona isto to napravila.

"Možda bih i ja tako nešto napravila, imam i ja snimke s bivšim momcima, imamo svi negdje u telefonu sakriveno i to je normalno u 21. stoljeću. Izjavila sam kada bi moj video izašao, da bih vjerojatno bio bolji od Severinog, svaka žena je za sebe najbolja. Da se zna, meni je žao svake žene, ja podržavam žene u svakom smislu i žao mi je ako to napravi neki bivši dečko da bi se osvetio", rekla je Dušica za PS.