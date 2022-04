SEKSI BILA I OSTALA / Lidija Vukićević uoči 60. rođendana otkrila tajnu svoje ljepote: 'Radila sam tretman bockanja...'

Glumica Lidija Vukićević (59) proslavila se ulogom Violete u seriji "Bolje život", koja se emitirala od 1987., a za Blic je otvoreno otkrila kako je trošila novac koji je zaradila u seriji. "Od honorara u seriji "Bolji život" ja sam napravila kuću u Golupcu. Od reklama, zahvaljujući seriji, kupila sam dva automobila. Jedan je bio za mene, drugi je bio za tatu", rekla je glumica. Ova glumica na Instagramu često provocira seksi izdanjima, a mnogi njezini obožavatelji su komentirali da se Vukićević nije promijenila još od uloge Violete u "Boljem životu". Glumica je na sve te komentare o svom izgledu otkrila nekoliko tajni. "Jedino što sam radila na licu je tretman u vidu bockanja kojim se pospješuje rad kolagena. To kožu čini baršunastom. Osim toga, ništa više nisam radila, nikakve operacije. Suština mog mladolikog izgleda je ta što se je njegujem od 18. godine. Moja mama je bila stroga i brinula je o izgledu mene i moje sestre, još kao mlade djevojke smo počele koristiti kreme za lice. Uz to i genetika, imam zahvalnu kožu na majku. Vodim zdrav život, ne pijem, ne pušim, zdravije se hranim i sve to rezultira ovakvim mojim izgledom", otkrila je Lidija i dodala da je apsolutni pobornik prirodnog izgleda. U galeriji pogledajte zavodljiva izdanja 59- godišnje glumice kojoj zasigurno ne biste dali te godine...