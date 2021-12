Najpoznatiji balkanski makro Mihajlo Maksimović uhićen je u siječnju 2019. zbog organizacije elitne prostitucije, što je kasnije i priznao.

Maksimović je imao 'tri zlatna pravila'

Maksimović je uhićen 2019. na aerodromu Nikola Tesla, nakon čega se klupko oko elitne prostitucije na Balkanu počinje odmotavati. Međutim to nije prvi put da je on uhićen. 2014. policija ga je privela u društvu nekoliko eskort dama koje su zvijezde balkanskih reality emisija. Nakon što je Maksimović prvi put uhićen, srpski mediji su se raspisali o njegovim "zlatnim pravilima" kojih su se morale pridržavati "njegove" djevojke.

Djevojke su morale spavati osam sati, morale su se zdravo hraniti i obavezno su morale biti redovite u teretani kako bi izgledale što bolje, a zauzvrat Maksimović im je kupovao novu odjeću, piše Blic. Ovaj srpski medij još navodi da su klijenti Mihajla Maksimovića bili kriminalci, plaćeni ubojice, ali i političari s dugogodišnjom karijerom.

Maksimovićev biznis funkcionirao je tako da bi on iznajmio skupe elitne stanove, dogovarao i dovodio klijente kojima bi "njegove" djevojke davale seksualne usluge. Nakon prvog uhićenja balkanskog svodnika, mnoge su zvijezde reality emisija tvrdile da su čule za njega, ali da s njim nikada nisu radile.

U intervju za Kurir TV Maksimović je ispričao kako je uhićen na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, a kasnije je pred beogradskim Višim sudom priznao da je sudjelovao u organizaciji prostitucije. "To je bilo slučajno. Upoznao sam u zatvoru jednog prijatelja. Robijao sam zbog nekih dječačkih nestašluka, on se bavio prostitucijom. Kada mi je to rekao, prvo sam se počeo smijati, onda sam razmislio. Kasnije sam probao kako mi ide i shvatio sam da sam stvoren za to. Imao sam 22 godine, rekao je Maksimović u emisiji Kurir TV-a.

'Imaju tri nivoa prostitucije'

Najpoznatiji balkanski svodnik je otkrio da su samo rijetke žene uspjele napredovati u tom poslu. "Meni se dogodilo slično, nisam htio prvoj klijentici pokazati da sam amater, sva sreća ona je bila iskusna u tom poslu, zapravo je ona mene učila. Nisam više u kontaktu s njom. Rijetke postanu madam, a neke nazaduju, rekao je te dodao da postoje tri razine prostitucije.

"Imaju tri nivoa prostitucije, niži, srednji i viši. Ulični, salonski i eskort. Salonski je saloni za masažu. Elitna prostitucija uključuje putovanja, druženje, animiranje, dužu satnicu s klijentima, ekskluzivna mjesta. Razlika je u nivou klijenata, u nivou djevojaka. Ja mogu biti ponosan na djevojke s kojima sam radio, birao sam s kojima radim. Birao sam one koje su dobre kao ljudi i s kojima mogu imati konkretnu suradnju", ispričao je za Kurir TV.

Maksimović je priznao da je umalo bio oženjen s prostitutkom: "Ja sam bio skoro oženjen s prostitutkom. Ne baš oženjen, nego skoro oženjen. Moj pogled na seks je drugačiji, ja mu ne dajem nikakav značaj. Poštujem monogamne parove, ali razumijem i one druge koji su dolazili kod mene da uzmu drugu djevojku. Pogled na seks je potpuno različit i individualan, rekao je Maksimović i dodao da je bilo djevojaka koje su bile zauzete te da njihovim dečkima, muževima nije smetalo to čime se one bave.

Klijenti su ljudi iz našeg okruženja

"To su ljudi iz našeg okruženja, koje mi gledamo i poznajemo. Sigurno 40 posto muške populacije je koristilo usluge prostitutke. Razlika između odnosa muškarca i prostitutke i muškarca i njegove djevojke ili partnerice je taj što je s prostitutkom on opušteniji, rekao je intervjuu i dodao da prostitutke imaju radno vrijeme od osam sati: "Za to vrijeme otprilike uslužiti i do tri klijenta. Rekord je bio devet klijenata za osam sati. Djevojka je to samovoljno htjela", ispričao je Maksimović.

Maksimović je sve tajne prostitucije na Balkanu otkrio nakon što je izašao iz zatvora, a detalje je napisao u svojoj knjizi "Mnoga lica Marije Magdalene" koju je napisao za vrijeme boravka u zatvoru. Nakon izlaska njega iz zatvora te izlaska sporne knjige, podigla se prašina oko likova u romanu.

Najpoznatija prostitutka je voditeljica s nacionalne televizije

Kako Kurir doznaje, Elena iz njegovog romana je zapravo najpoznatija voditeljica s nacionalne televizije. Atraktivna crnka, koju je u knjizi nazvao "pametnicom" jer je završila dva fakulteta i savršeno govori tri-četiri jezika, radila je kao prostitutka i prije nego je njega upoznala. Kako obitelj i prijatelji ne bi posumnjali čime se bavi, ona nije obilazila noćne klubove, niti skretala pažnju javnosti. Tada je imala jasan cilj - da postane voditeljica, u čemu joj je Maksimović preko svojih veza i pomogao.

"Elena je bila veoma posvećena svom poslu i tijekom prve godine rada u firmi oko nje se stvorio krug klijenata koji su bili ozbiljni i uspješni ljudi. Postala im je stalna djevojka, nisu je mijenjali. Njen omiljeni klijent bio je jedan političar", otkrio je Maksimović u knjizi.

Maksimović je u intervjuu za Kurir TV priznao da je u automobilu imao i katalog s djevojkama, one su sve bile u elegantnim haljinama, u katalogu je čak stajalo i koliko jezika govore. Ovaj balkanski makro bio je toliko predan svom poslu da je čak vodio i knjige o svojim poslovanjima. Naime, Maksimović je vodio brigu o rashodima, prihodima, broju radnih sati, a brinuo je i o menstrualnom ciklusu djevojaka koje su tada imale slobodan dan.