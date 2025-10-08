'Dubioza kolektiv' odgodila objavu novog spota zbog smrti Halida: 'Nije nam do pjesme'

Smrt Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih i najutjecajnijih glazbenika, ostavila je snažan trag među kolegama, obožavateljima, ali i cijelom glazbenom scenom. U znak poštovanja prema preminulom pjevaču, brojni su glazbenici odlučili privremeno obustaviti svoje aktivnosti.

Bosanskohercegovački glazbeni sastav "Dubioza kolektiv" odgodio je objavu novog spota koji su prethodnih dana najavljivali. Radi se o duetu s Dinom Šaranom pod nazivom "A joj", čija je premijera trebala biti upravo ovih dana.

"Danas smo trebali objaviti novi spot, ali ćemo zbog tužne vijesti o smrti velikana Halida Bešlića odgoditi premijeru. Nije nam do pjesme jer veliki pjevač, a još veći čovjek, više ne pjeva", napisali su na Instagramu.

'Crvena jabuka' odgodila koncert

Sličan potez povukla je i grupa "Crvena jabuka", koja je odlučila odgoditi svoj koncert najavljen za 11. listopada u znak žalosti.

"Obavještavamo vas da se koncert grupe Crvena jabuka, koji je bio zakazan za 11. listopada 2025., u dogovoru s izvođačem i kompletnim timom odgađa i bit će održan u novom terminu - 17. listopada 2025. godine. Koncert se odgađa zbog tužne vijesti o smrti velikana naše glazbene scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovu liku i djelu odlučeno je da se termin koncerta odgodi kako bismo svi imali priliku dostojanstveno se oprostiti od čovjeka koji je obilježio generacije."

Tijekom karijere, Halid Bešlić i Crvena jabuka često su dijelili pozornicu, a njegovom su odlasku posvetili posebno dirljivu objavu.

''Nema riječi... Tuga prevelika. Halid Bešlić. Iskrena sućut obitelji, prijateljima... svima. Zauvijek u našim srcima, pjesmi i životu", piše u objavi.

