Drew Barrymore iskreno o promjenama kroz koje prolazi: 'Osjećam se kao mrtva riba'

Tijekom jedne epizode The Drew Barrymore Show, 51-godišnja glumica iskreno je govorila o hormonalnim promjenama i borbi s nadutošću, piše People.

Suvoditelj Ross Matthews upitao je što se događa i je li Barrymore učinila nešto što ju je toliko “napuhalo”. Objasnila je da je upravo dobila menstruaciju prvi put nakon gotovo godinu dana, dok prolazi kroz menopauzu.

Borba s prihvaćanjem vlastitog tijela

Kazala i da se borila sa kreiranjem slike o sebi.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

"Nedavno sam hodala ulicom i osjetila koliko sam iscrpljena. Imala sam dva carska reza. Ne mogu nositi mnogo različitih vrsta hlača. Sada razumijem da kada imate djecu, imate užurban život i vaše tijelo se mijenja, starite i stvari jednostavno nisu iste", poručila je.

Također, Barrymore je govorila o simptomima menopauze, navodeći da se osjeća kao "mrtva riba".

"Ne mogu, a da ne budem iskrena, ne mogu ništa glumiti. Toliko sam napuhana da se osjećam kao neki šaran kojeg su donijeli na plažu, a ja sam samo ta mrtva riba", kazala je.

Barrymore je kazala da se osjeća neprivlačno te da je razdražljiva i emocionalno nestabilna.

Prvi val vrućine pred kamerama

Barrymore je o svojoj menopauzi uvijek bila transparentna. Još 2023. godine, tijekom emisije The Drew Barrymore Show, zajedno s Jennifer Aniston i Adamom Sandlerom, doživjela je svoj prvi val vrućine:

“Jako mi je vruće, mislim da imam svoje prve perimenopauzalne valove vrućine,” rekla je dok je brzo skidala sako i lepršala rukama. “Mislim da je ovo moj prvi val. Whoa!”

“Oh, osjećam se toliko počašćeno,” našalila se Aniston.

“Žao mi je, osjećaš li ovo?” upitala je Barrymore prije nego što joj je Aniston odgovorila da je to unutarnja toplina. “Ili sam možda samo toliko uzbuđena.”

Tada je rekla Aniston i Sandleru da je nedavno sudjelovala na panelu Oprah Daily o menopauzi i da je ludo što je val vrućine doživjela pred kamerama. “Pa, drago mi je da imam ovaj trenutak zabilježen,” rekla je Barrymore uz smijeh.

Glumica ima dvije kćeri s bivšim suprugom Willom Kopelmanom. Par se vjenčao 2012. i razveo 2016. godine, ali su nastavili skupa odgajati djecu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko će biti novi James Bond? Jedan redatelj predlaže Sydney Sweeney