Drami nema kraja: Ana Nikolić se opet oglasila i otkrila što je konzumirala u Dubaiju

Pjevačica Ana Nikolić (47) i glazbeni producent Goran Ratković Rale (57) otputovali su u Dubai gdje su izazvali incident u hotelu zbog kojeg je morala intervenirati policija. Ipak, Goran je uspio smiriti situaciju pa su oboje noć proveli u istom hotelu, a potom su se zajedno uputili prema zračnoj luci s planom da se vrate u Srbiju.

Međutim, na aerodromu je ponovno došlo do svađe. Ana je ostala bez kartica i novca dok se Rale sam ukrcao na avion i otputovao za Beograd.

Nakon svega, pjevačica se oglasila na svom Instagramu i objavila video nastao tijekom snimanja spota za novu pjesmu. Uz snimku je napisala: "Oboljela sam zbog tebe. Neka ti sve što si izgovorio i učinio služi na čast.”

Zatim je dodala: “Ja novac računam u lijekovima. Rale, znamo da nemaš ni srama ni obraza. Dabogda ti se novac vratio kroz lijekove koje sam popila ovih deset dana — za želudac i kralježnicu.”

Rale sam otputovao za Beograd

Iako su planirali vratiti se zajedno, dogodio se novi preokret. Prema pisanju domaćih medija, Ana je u posljednjem trenutku skinuta s leta, a pravi razlog nije poznat. Rale je, pak, sam otputovao za Beograd.

Vidno uzrujana, pjevačica je putem društvenih mreža optužila Raleta da ju je ostavio bez novca. “Čovjek me ostavio u Dubaiju, na aerodromu. Bez kartice, bez para… Pravi gospodin! Ali ne treba mu zamjeriti — dalje od Pojata nije dogurao. Jednom ‘dobar čovjek’, uvijek ‘dobar čovjek’.”

Razlog drame u hotelu

Podsjetimo, kako su ranije pisali srpski mediji, sve je počelo u hotelu u Dubaiju gdje je došlo do svađe u jutarnjim satima. Ana je, kada se probudila, shvatila da Raleta nema u sobi. Zatekla je samo svoje stvari i putovnicu, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Prethodno su se posvađali jer je Ana odbila napustiti sobu kojoj je istekla rezervacija. U trenutku bijesa, pjevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta, tražeći da ga skinu s leta za Beograd. No, sve vrijeme Rale je bio u hotelu te ju čekao na bazenu.

