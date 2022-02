Prije gotovo 17 godina Jennifer Saginor objavila je knjigu u kojoj je razotkrila mračnu stranu Playboy vile Hugha Hefnera: drogu, seks, zabave i polugole žene koje su se zabavljale u vili. Saginor je bila kći Hefnerovog liječnika pa je zbog toga imala svoje mjesto u zloglasnoj vili.

Provela je djetinjstvo na Playboy imanju

Autorica knjige, "Igralište: Izgubljeno dijete unutar Playboy vile", bila je više od posjetitelja na Hugh Hefnerovom velikom igralištu. Prvi put je kročila na slavno imanje pokojnog osnivača Playboya 1975., sa 6 godina.

Saginor je već s 11 godina imala i svoju spavaću sobu vili. "Nisam bila poput djevojaka i prijateljica koje su bile tamo da unaprijede svoje karijere, koje su bile tamo zbog slave i bogatstva ili ljubavi", rekla je Saginor prenosi Fox News.

Umjesto toga, njezino odrastanje u vili je bilo jedinstveno zbog činjenice da je njezin otac bio Hefnerov liječnik i najbolji prijatelj, Mark Saginor, također poznat kao "Dr. Feelgood". Nakon što je godinama bila izložena Hefnerovom carstvu, Saginor se pojavila i u dokumentarnom serijalu "Tajne Playboya", te ispričala pokoju zanimljivu priču s luksuznog imanja.

U intervjuu za Fox News , Saginor je otkrila da je Hefner jako pazio na svoju reputaciju, te je komentirala što bi Hefner, da je živ, danas mislio o optužbama njegovih bivših djevojaka. "Osjećam kako se valja u grobu, čak se i smije, jer na kraju dana, kao da su te žene sve bile zaljubljene u njega i mnoge od njih su željele više njegove ljubavi. Htjele su monogamiju, željele su brak, željele su djeca", ispričala je Saginor.

Sondra Theodore i Holly Madison dvije su Hefnerove bivše djevojke koje su svoja iskustva podijelile u seriji te su tako započele s nizom gnjusnih optužbi. Madison, koja je glumila u emisiji "Girls Next Door", tvrdila je da je Hefner imao "brdo osvetničkih pornića" i "nije želio koristiti zaštitu" tijekom seksa.

Hefner je bio pravi igrač

Saginor još uvijek ima živa sjećanja iz djetinjstva u vili, poput njezinog slučajnog susreta s orgijama i gledanja kako se "zdjele slatkiša pretvaraju u zdjele Quaaludes opijata, amfetamina i ecstasyja. "Bila sam u najužem krugu. Vidjela sam sve djevojke kako dolaze i odlaze", priznala je.

Kada se Saginor spremala objaviti svoje memoare krajem 2004., Hefner ju je tada uhvatio nespremnu i preduhitrio. Isprva je Saginor rekla da je s Hefnerom razgovarala o knjizi, "pretvarao se da je ponosan na mene", ispričala je. No, dva mjeseca nakon izlaska njezine knjige, koja uključuje teme slične onima koje se spominju u "Tajnama Playboya", reality show "Girls Next Door" premijerno je prikazan na jednom televizijskom kanalu.

'Savršeno je to isplanirao'

Saginor je ispričala da ju je serija "Girls Next Door" zasjenila te vjeruje da je za sve to zaslužan "podmukli" Hefner, koji je sa serijom htio odgovoriti na njezinu knjigu. "Savršeno je to isplanirao", rekla je Saginor koja tvrdi da je Hefner u seriji sve uljepšao kako bi svoj luksuzan život s djevojkama pokazao što atraktivnije.

"Mislim da je bio jako ljut na mene, kao i moj otac u vezi moje knjige. Kao da si u mafiji i odjednom pričaš o tome što se dogodilo. Osjećala sam se jadno, zašto ne mogu govoriti istinu? Samo sam ispričala svoju priču", rekla je Saginor.

Navodno je Hefner tajno tražio knjigu prije samog tiskanja, u njoj je vjerojatno pronašao razne sočne detalje koji su ga itekako uznemirili pa je odlučio slavnu seriju "Girl Next Door" emitirati baš u vrijeme kada je izašla kontroverzna knjiga o životu u Playboy vili.