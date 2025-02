Preminula glumica iz serije 'Squid game': Tri mjeseca je vodila bitku s teškom bolešću

Glumica Lee Joo Shil, koja je široj javnosti postala prepoznatljiva po ulozi u globalnoj seriji "Squid Game", preminula je danas u 81. godini. Prema pisanju stranih medija, preminula je u svom domu u Južnoj Koreji, samo tri mjeseca nakon što joj je dijagnosticiran rak želuca.

Lee Joo Shil je cijeli svoj život bila borac, a prije 30 godina pobijedila je rak dojke, koji joj je tada prognozirao samo mjesec dana života. Borila se s tom bolešću čitavih 13 godina, prije nego što je proglašena zdravom. Nažalost, u studenom prošle godine, dijagnosticiran joj je rak želuca.

Glumica je rođena 1942. godine, a svoju glumačku karijeru započela 1964. godine. Tokom svoje dugogodišnje karijere, pojavila se u brojnim korejskim dramama, među kojima su "Country Diaries", "The Uncanny Counter" i "The Present is Beautiful". Osim toga, imala je glavnu ulogu u popularnoj KBS-ovoj vikend drami "Beauty and Innocent Boy".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ima prvi u Europi program koki uz pomoć umjetne inteligencije dijagnosticira rak. Sada ga svi žele